Вологодские врачи спасли мальчика, которому штырь проколол сердце

В Череповце врачи детской больницы спасли жизнь девятилетнему мальчику, который напоролся на металлический штырь. У ребенка было проколото сердце.

Все произошло 20 ноября. Мальчик, гуляя с приятелями, перелезал через металлический забор и напоролся на штырь. Ребенок сумел добраться до школы и дозвониться маме и бабушке. Ему вызвали скорую помощь и отправили в больницу.

Выяснилось, что мальчик получил проникающее ранение в левый желудочек. Хирурги, для которых подобный случай был первым, четыре часа делали мальчику операцию. Им помогли коллеги из областной больницы № 2, консультировали специалисты из Санкт-Петербурга. Всего в операции участвовали шесть медиков: по двое хирургов из детской и взрослой больниц, анестезиолог и операционная сестра.

- У нас такого опыта нет. Более того, даже в литературе подобных случаев немного описано. Без помощи коллег справиться было бы невозможно, - отметил детский хирург Алексей Родичев, который и руководил сложной операцией.

Сейчас школьник поправляется и ждет, когда его выпишут домой.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил наградить врачей, которые спасли мальчику жизнь.