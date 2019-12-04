Сильный верховой ветер, который буквально выдул Дон и часть Таганрогского залива, посеял панику среди жителей Ростовской области. Драматического эффекта добавили сообщения от МЧС о том, что из-за сгона воды могут возникнуть проблемы с водоснабжением. Телефон "горячей линии" Ростовского водоканала буквально обрывали тысячи встревоженных горожан. "РГ" решила разобраться в ситуации.

- В районе водозаборных очистных сооружений зафиксировано понижение уровня воды в реке Дон на 1,1 метра ниже нулевой отметки. Такое падение уровня не является критическим и не влияет на работу очистных сооружений. Чтобы жители Ростова-на-Дону остались без воды, река должна пересохнуть полностью, - успокоил директор технологического департамента АО "Ростовводоканал" Игорь Тронь.

Зачем городу два водозабора

Сейчас Ростов и Батайск потребляют до 420 тысяч кубометров воды в сутки. Уверенности в том, что перебоев не будет, придает знание всего технологического процесса и созданная инфраструктура Ростовского водоканала.

Дело в том, что в Ростове действуют два водозабора - русловой и ковшевой. Ковшевой представляет собой рукотворный залив, в бетонных берегах которого расположены отверстия водозабора. Русловой закачивает воду непосредственно из реки с помощью устройств, находящихся на ее дне.

- Так вот русловой водозабор сконструирован таким образом, что забирает воду с нижних горизонтов реки, поэтому даже критическая отметка ниже двух метров ему не страшна, - пояснил Игорь Тронь.

В зависимости от ситуации сотрудники водоканала распределяют нагрузку между водозаборами. Сейчас, несмотря на ветровой сгон воды в реке, оба водозабора работают в своем обычном режиме. Установленные на них приборы в автоматическом режиме производят анализ воды на мутность. Раньше лаборантам необходимо было не менее двух раз в сутки брать пробы, теперь же им на помощь пришла автоматика.

Как очищается наша вода?

Современные технологии задействованы и на очистных сооружениях Александровского водопровода. Вместо жидкого хлора, который был небезопасен в производстве, теперь применяется гипохлорит натрия. Его получают методом электролиза из раствора поваренной соли непосредственно на месте. К его неоспоримым преимуществам относится экологическая безопасность и эффективность.

- В периоды обмеления в речной воде находится больше взвешенных частиц, соответственно, мутность повышается, - рассказал начальник очистных сооружений Александровского водопровода Владимир Каширин. - Однако очистные сооружения рассчитаны на это. Количество реагентов, подаваемых в воду, регулируется автоматически. При повышении уровня мутности доза реагентов увеличивается. Очистные справляются с нагрузкой в полном объеме. Контроль качества воды на выходе из сооружений проводится ежесуточно. Сегодня вода полностью соответствует СанПиНу.

После обработки гипохлоритом натрия питьевая вода направляется в отстойники с кварцевым песком и подвергается обработке ультрафиолетовым излучением.

Кстати, внедрение новых технологий благоприятно отразилось и на экологическом состоянии Дона. Весь процесс очистки питьевой воды стал безотходным. После промывки фильтров неочищенные стоки не сбрасываются в Дон через Кизитериновскую балку, а подвергаются еще одной очистке по специальной технологии и снова запускаются в производство. Речь идет о 1,2 миллиона кубометров воды в месяц, что сопоставимо с годовым потреблением воды жителями Батайска или, к примеру, Гуково.

Ни вкуса ни запаха

В 2020 году будет решена еще одна проблема - рыбный запах водопроводной воды в конце летнего сезона. Ростовский водоканал намерен окончательно решить ее. Запах образуется в результате цветения новых видов сине-зеленых водорослей. К концу июня - началу июля максимальная концентрация этих микроводорослей в Дону может достигать 400 тысяч клеток в миллилитре при норме не более 100 тысяч. В момент цветения они выделяют пахнущее вещество геосмин. Оно безопасно для здоровья человека, но даже в ничтожно малых концентрациях негативно сказывается на органолептических показателях воды, в частности, на запахе.

- Когда строились водозаборные и очистные сооружения, проблема сине-зеленых водорослей не стояла, а потому и не было предусмотрено технологических узлов для удаления одорирующих веществ, - пояснил Игорь Тронь.

В борьбе с геосмином в водоканале стали применять метод естественной аэрации. Суть технологии заключается в снижении уровня воды в фильтрах, поддержания ее на определенной отметке, что обеспечивает более длительный контакт воды с воздухом. Благодаря этому часть эфирных веществ улетучивается.

Кроме того, после сложных экспериментальных исследований был разработан проект глубокой очистки воды с помощью экологически безопасного сорбента - порошкообразного активированного древесного угля. По словам специалистов, он способен нейтрализовать продукты нефтепереработки, а также устранять неприятный запах и привкус воды в период цветения сине-зеленых водорослей. Для реализации проекта, по предварительным подсчетам, необходимо 200 миллионов рублей.

На заключительном этапе качество воды проверяют специалисты водоканала и Центра гигиены и эпидемиологии управления Роспотребнадзора по Ростовской области. Причем санитарные врачи также берут пробы в водопроводных сетях города.

Игорь Тронь добавил, что и в Ростовском водоканале ни одна жалоба горожан на воду не остается без внимания. Специалисты лаборатории предприятия выезжают по заявленным адресам, берут пробы воды, проводят исследования и в случае необходимости принимают меры.