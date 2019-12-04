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04.12.2019 17:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани четырех экс-полицейских обвинили в серии преступлений

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре четырех бывших полицейских отправили под суд за взятки, мошенничество, превышение полномочий и торговлю наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

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Факты, собранные следствием, говорят о том, что все преступления обвиняемые совершили, когда служили в полиции в отделении Прикубанского округа Краснодара.

Как прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, "приказом начальника Управления МВД России по г. Краснодару полицейские отстранены от выполнения служебных обязанностей. По данному поводу в отношении сотрудников проводится служебная проверка. Принято решение об увольнении указанных полицейских из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Также их руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности".

Сейчас расследование в отношении названых экс-полицейских завершено Следственным комитетом и уголовные дела направлены в суд для рассмотрения. Всем четырем бывшим служителям правопорядка предъявлены разные обвинения в зависимости от роли каждого из них в совершенных действиях.

Фото: iStock
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По данным следствия, в декабре 2018 года сотрудники полиции "с целью получения финансовой выгоды вступили в преступный сговор". По подозрению в намерении купить наркотики полицейские задержали трех местных жителей. Один из сотрудников правопорядка сообщил задержанной женщине, что "если она укажет местонахождение психотропного средства и в последующем признает факт его хранения, то она и два ее знакомых не будут привлечены к уголовной ответственности".

"После этого полицейский договорился с 31-летним старшим участковым полиции сфабриковать материалы о якобы выявленном преступлении, - рассказали в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю. - Сотрудники МВД, получив от женщины информацию о месте нахождения тайника, взяли в тайниковой закладке наркотическое средство. Затем сбыли обнаруженные вещества задержанной женщине. При этом от нее потребовали признать факт незаконного хранения наркотиков. В соответствии с разработанным планом, 34-летнему сотруднику МВД было поручено организовать по данному факту доследственную проверку, а затем за взятку принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Далее полицейские сообщили женщине, что при передаче им взятки в сумме 200 тысяч рублей они помогут ей избежать уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

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Однако об этом "вымогательстве взятки женщина сообщила в правоохранительные органы" и "при передаче части суммы - 150 тысяч рублей - коррумпированные полицейские были задержаны".

Кроме того, двух из полицейских - 33 и 34 лет - обвиняют в хищении денег с помощью обмана. По данным следствия, "11 декабря 2018 года сотрудники полиции предложили местному жителю избежать уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков при условии передачи им 10 тысяч рублей". В результате мужчина "под контролем полицейских снял со своей банковской карты нужную сумму и передал сотрудникам МВД".

По этому факту также было проведено расследование и собраны материалы для рассмотрения в суде.

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