На Дону инспектор ГИБДД застрелил напавшего на него мужчину

В городе Красный Сулин Ростовской области сотрудник ГИБДД застрелил напавшего на него мужчину. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе СК по региону, инцидент произошел 3 декабря. Сотрудниками ГИБДД за нарушение правил дорожного движения был остановлен автомобиль ВАЗ-21053. Во время составления протокола об административном правонарушении к полицейским подошел пьяный мужчина и потребовал отпустить нарушителя ПДД.

Заметив на поясе "заступника" нож, работники Госавтоинспекции потребовали предъявить документы. Однако мужчина достал предмет, похожий на пистолет Макарова, и направил его в инспектора ДПС.

"С целью пресечения противоправных действий сотрудник полиции потребовал бросить оружие и произвел из табельного оружия предупредительный выстрел в воздух", - уточнили в ведомстве.

Так как злоумышленник проигнорировал требования, полицейский открыл огонь на поражение. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался. Нападавшим оказался 24-летний местный житель.