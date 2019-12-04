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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Маяк" из Кривой Луки

На Дону за народные средства восстановили уникальный памятник казакам
Текст: Руслан Мельников
Российская газета - Неделя - Юг России № 274(8032)
В хуторе Кривая Лука Усть-Донецкого района местные жители восстановили уникальный памятник донским казакам, участвовавшим в русско-японской войне 1904 - 1905 годов.
Фото: Тагир Раджавов/РГ Монумент представляет собой трехъярусную пирамиду, а венчает его степной орел. Фото: Тагир Раджавов/РГ
Монумент представляет собой трехъярусную пирамиду, а венчает его степной орел. Фото: Тагир Раджавов/РГ

Как подчеркнули в администрации Усть-Донецкого района, это единственный памятник казакам, отправившимся воевать с японцами. Он был возведен, а позднее восстановлен исключительно на народные деньги, причем в инициативную группу вошли потомки тех донцов, чьи имена высечены на памятных табличках.

Фото: Сергей Михеев
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- В русско-японской войне участвовали наши предки из станицы Верхне-Кундрюченской и близлежащих хуторов. Они вошли в состав 4-й казачьей дивизии. Отсюда на войну ушли 173 наших земляка, служивших во второй сотне 25-го полка и в казачьей батарее. Два человека погибли. Это случилось в одном из первых боев, возле деревни Лиди Туань, когда казачья сотня 19-го полка прорвала две линии обороны японцев и наткнулась на третью - с колючей проволокой, о которой не сообщила разведка. Казаки шли в атаку в конном строю и прямо на конях на полном скаку влетели в "колючку", а японцы открыли по ним огонь из пулеметов. Атакующая сотня потеряла 40 человек убитыми и ранеными. Сотня наших земляков из 25-го полка выдвинулась прикрывать отход. Тогда она тоже потеряла двух человек. Один погиб на месте, второй скончался от ран. Обоих похоронили в маньчжурской земле, - рассказывает краевед, учитель истории и участник инициативной группы по восстановлению памятника Вячеслав Логутин.

Позднее казаки Усть-Донецкого района участвовали в боях за город Сандепу и порт Инкоу и несли службу по охране тыла и Китайско-Восточной железной дороги. А памятник отправившимся на русско-японскую войну донцам на их родине поставили уже 6 мая 1906 года. Монумент возвышался на холме и представлял собой трехъярусную пирамиду, углы которой направлены по сторонам света. Изначально обелиск венчал бронзовый степной орел, смотрящий на полярную звезду. По этой причине памятник получил название "Маяк".

Фото: Скриншот/ RTS Merila vremena - Zvanični kanal/ yuotube.com
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Местные жители устраивали у "Маяка" народные гуляния и станичные сборы. После революции он не мешал советской власти до 30-х годов. Отсюда даже провожали молодежь на службу в Красную Армию. Но к очередной годовщине Октябрьской революции, в 1934 году, с памятника все-таки сбили казачьего степного орла.

С годами памятник начал трескаться и разрушаться. На волне возрождения казачества было несколько попыток восстановить монумент и даже собирались деньги. Но в спорах о том, как должен выглядеть отреставрированный обелиск, деньги куда-то исчезали, а памятник продолжал разрушаться.

- Идея восстановления памятника возникла на своеобразной "тайной вечере", - улыбается председатель инициативной группы по восстановлению обелиска Владимир Косов. - На 80-летии моей мамы за столом собрались родственники. Я и еще несколько человек связаны с поисковым движением, поэтому мы завели разговор о восстановлении памятников, посвященных Великой Отечественной войне у нас и за границей. И вдруг моя мама попрекнула нас: мол, вы где-то постоянно работаете, а у самих на родине разрушается важный монумент. Действительно, стало стыдно. Тем более что пять моих предков тоже ушли на войну с Японией. Их фамилии - Болоцков, Косов, Ситников, Агафонов, Чернокнижников - запечатлены на нашем памятнике.

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
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Быстро сформировали инициативную группу для восстановления монумента. Все ее члены оказались потомками казачьих родов, участвовавших в русско-японской войне и, как обнаружилось, дальними родственниками друг друга. Организовали субботник, на который приехали добровольцы даже из соседних районов. Территорию вокруг памятника привели в порядок. С концертами выступили несколько ансамблей, а местный предприниматель накормил участников субботника ухой и напоил чаем.

Когда стало известно о сборе средств на восстановление памятника, перечисления начали приходить со всей России - от Мурманска до Владивостока. Деньги поступали даже с Украины. Свою лепту в реставрацию казачьего памятника неожиданно внесли еврейская и армянская диаспоры. Первая - в благодарность за то, что 25-й казачий полк в Одессе препятствовал еврейским погромам, вторая - в благодарность за спасение от турок во время русско-турецкой войны. Всего же среди жертвователей оказались представители 31 национальности.

Собрать удалось 571 000 рублей. Этой суммы хватило не только на восстановление памятника, но и на его подсветку. Орла, правда, реставраторы решили отлить не из бронзы, а из архитектурного бетона. Причем скульпторы Виктор Криничный и Сергей Сычов работали над ним бесплатно.

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