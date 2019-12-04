На Кубани женщину будут судить за убийство четырехлетней дочери

В Анапе завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, зарезавшей свою дочь. Она обвиняется по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СУ СКР по Кубани.

По версии следствия, днем 14 апреля нынешнего года 37-летняя женщина, находясь в гостях у знакомых в пригородной станице Гостагаевской, во дворе дома нанесла ранение ножом в шею четырехлетней дочери. Малышка погибла на месте. Затем фигурантка сообщила хозяевам о преступлении. Те вызвали сотрудников "скорой помощи" и полиции.

Медицинская экспертиза установила, что обвиняемая "страдает хроническим психическим расстройством, лишающим ее возможности осознавать свои действия и руководить ими".

Материалы уголовного дела с постановлением о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера направлены в суд города Краснодара.