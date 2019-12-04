Волгоградская пенсионерка обвинила зятя в рабском труде и терроризме

Следственным отделом по Советскому району Астрахани возбуждено уголовное дело статье 306 Уголовного кодекса РФ - "заведомо ложный донос о совершении тяжкого и особо тяжкого преступления".

Как рассказал старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай, 61-летняя жительница Волгограда пришла в отдел полиции и написала заявление на собственного зятя.

Она обвинила его в мошенничестве, изнасиловании, незаконном лишении свободы ее дочери, использовании рабского труда и даже в организации террористического сообщества. Такой "букет" преступлений поразил оперативников. Тут же была проведена процессуальная проверка. Факты, о которых упоминала заявительница, не нашли своего подтверждения.

- По результатам проверки было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях ее зятя признаков преступления, - говорит Андрей Хегай. - Теперь ведется проверка в отношении самой тещи, которая подозревается в том, что оговорила зятя в несуществующих преступлениях. Санкция части второй статьи 306 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей и лишение свободы до трех лет.