Президент Казахстана не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией

Казахстан не считает воссоединение Крыма с Россией аннексией, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью радиостанция Deutsche Welle накануне визита в Германию.

По словам президента, в Казахстане события в Крыму не называют аннексией. Это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. "Кроме того, никакого страха в связи с событиями на Украине не было. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства", - цитирует издание Токаева.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, на котором подавляющее большинство населения республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. В РФ считают вопрос с Крымом "окончательно закрытым".