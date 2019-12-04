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04.12.2019 22:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Трубный вопрос

Владимир Путин и Александр Вучич обсудили будущее проекта "Турецкий поток" в Сербии
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8033)
Строительство "Турецкого потока", стабильность поставок газа в Европу и риски прекращения транзита через Украину, ситуация вокруг Косова - эти вопросы стали ключевыми сначала на переговорах, а затем и на пресс-конференции по их итогам Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича.

Российский президент встретил своего коллегу на пороге резиденции в Сочи "Бочаров Ручей": там проходила беседа двух лидеров. Интересно, что в начале беседы Вучич говорил без переводчика, на русском языке. Лидеры общались почти два часа и оба вышли к журналистам в хорошем настроении. Владимир Путин первым подвел итоги переговоров. По его словам, они прошли "в дружественной, конструктивной атмосфере".

Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы

Сербия - важный партнер России и в области энергетики. По территории республики должна пройти европейская часть газопровода "Турецкий поток" от границы с Болгарией до Венгрии. Российский президент заявил, что укладка труб "Турецкого потока" по территории Сербии завершится в ближайшие недели. Он также рассказал, что достигнута договоренность об увеличении мощности расположенных в Сербии подземных газовых хранилищ с 750 миллионов до 2 миллиардов кубометров. "Убеждены, что реализация этих масштабных энергетических проектов поможет заметно укрепить энергобезопасность не только Сербии, но и всего Балканского региона да и Европы в целом", - подчеркнул российский лидер .

Путин также рассказал, что участие Сербии в транзите российского газа через "Турецкий поток" возможно. По его словам, российские партнеры на Балканах и в Восточной Европе ставят этот вопрос. "Мы готовы" - подчеркнул Путин. Он добавил, что сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85%.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Президент также публично раскритиковал поведение Болгарии, которая затягивает реализацию продолжения "Турецкого потока" на своей территории. Глава государства напомнил, что руководство Болгарии после того, как сорвало реализацию проекта "Южный поток", обращалось с просьбой во что бы то ни стало реализовать "Турецкий поток". "Но и здесь, видимо, под давлением со стороны они выстраивают такую работу неспешную", - сказал Путин и отметил, что в случае если болгарское руководство не хочет заниматься проектом, Россия найдет "другие пути реализации наших возможностей по югу Европы".

Был задан вопрос о рисках для Сербии и Европы в случае прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года в связи с истечением контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Вучич рассказал, что российская сторона заверила Белград в том, что страна получит необходимые объемы газа независимо от исхода переговоров о транзите газа через Украину. "И я сейчас себя поспокойнее чувствую, даже не могу скрыть улыбку", - поделился своими эмоциями сербский лидер.

Путин в свою очередь отметил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину, хотя украинская сторона пока предлагает России неприемлемые условия.

Не только газ связывает экономические отношения Сербии и России. Новое окно для сотрудничества: поставка в Сербию российских самолетов. "Российская сторона предлагает помощь по обновлению авиапарка сербского национального перевозчика Air Serbia, при этом готова поставлять не только самолеты отечественного производства, но и организовать в аэропорту Белграда региональный центр технического обслуживания и ремонта российской авиатехники", - сообщил Владимир Путин.

Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит

Об успешном военно-техническом сотрудничестве с Россией рассказал Вучич. "Президент Путин мне когда-то посоветовал, когда мы были на Дне Победы, на параде, что купить, и я послушался этого совета. Это сейчас должно приехать к нам в Сербию", - сообщил он журналистам.

В ходе переговоров отдельно и подробно обсуждалась ситуация на Балканах. Путин заявил, что Россия поддержит Сербию, если Белград и Приштина найдут компромисс по проблеме Косова. Он также подчеркнул, что позиция России относительно ситуации в Косове не меняется и опирается на резолюцию ООН, в которой зафиксированы фундаментальные принципы мирного разрешения косовского кризиса: "уважение суверенитета и территориальной целостности, а также обеспечение законных интересов всех этнических групп, населяющих регион".

Сербский участок газопровода от границ Болгарии до Венгрии готов на 85%

В свою очередь Вучич заявил, что в Сербии Путина ценят больше, чем ценили предыдущих лидеров России. "Пусть русские за нас на это не сердятся. Если бы в 1999 году решал Путин в России, нас бы бомбить никто не стал", - заметил он. Сербский президент добавил, что его страна никогда не забудет 2015 год, "когда Путин нас спас от клейма позора на лбу, если бы нас объявили в Совбезе ООН виновными в геноциде".

В память об этой встрече президент Вучич вернется в Белград с купленным на аукционе и подаренным ему оригинальным ружьем сербского князя Милана I Обреновича. А Владимиру Путину он в свою очередь передал икону "Преображение Господне" XIX века, сообщила пресс-служба сербского лидера.

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