Сочи может войти в проект "Золотое кольцо Боспорского царства"

В Сочи состоялось межведомственное рабочее совещание по вопросам развития историко-культурных объектов. На нем были рассмотрены перспективы участия курорта в межрегиональном проекте "Золотое кольцо Боспорского царства".

Для включения территорий муниципалитета, в том числе его многих сельских поселений, в "Боспорский путь", члены комиссии, в которую вошли сотрудники Национального парка, исторического музея и городского управления культуры, побывали в этих населенных пунктах и подготовили историческую справку.

Также участники комиссии определили перечень объектов, которые готовы принимать туристов, располагающих необходимой туристической инфраструктурой, и на территории которых сохранены памятники античной и византийской культуры. Составлен список объектов, требующих проведения восстановительных и реставрационных работ.

На территории города расположены и занесены в реестр 36 групп из 112 дольменов, 8 храмов, 13 крепостей средних веков, 9 пещерных стоянок и более 200 курганов. Всего таких исторических объектов насчитывается около 500. Как известно, с Сочи также связаны легенды о Прометее и Золотом руне аргонавтов, а первые упоминания о знаменитой Мацесте относятся к римской эпохе.

Во время подготовки к Олимпийским играм в Сочи на территории Нижнеимеретинской низменности были обнаружены развалины византийского храма. В настоящее время земельный участок с сохраненным историческим объектом передали в муниципальную собственность, проводятся работы по его благоустройству.

В рамках развития проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" на территории города-курорта Сочи принято решение организовать рабочее взаимодействие между профильными структурными подразделениями администрации города, края и Национальным парком, подготовить совместный план работы по подготовке объектов исторического значения в проект.

Помощь в эффективной реализации проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" в Сочи также окажет федеральная программа комплексного развития сельских территорий, в которую вошел 71 населенный пункт города-курорта. Ее финансирование предусматривает развитие инфраструктуры сел и вклад в развитие туризма и исторического наследия города.

Также участники встречи отметили, что в дальнейшем возможно включение города Сочи в морской маршрут проекта, который объединяет города Греции, Турции и Болгарии. Для более детального обсуждения международного развития проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" предложено провести международную конференцию "Опыт сохранения и комплексного использования объектов природного и историко-культурного наследия на побережье Черного моря". Пригласить к участию в конференции планируется российских участников проекта "Боспорское царство", представителей стран Черноморского бассейна и делегации городов-побратимов Сочи.