Утопающую в грязи улицу Каховского, которая, по оценке ОНФ, вошла в список самых "убитых" дорог России, отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Улица Каховского вошла в список самых «убитых» дорог России в 2016 году. Фото: ОНФ

Как сообщили в астраханском отделении ОНФ, активисты фонда занесли эту улицу на "Карту убитых дорог" еще 2,5 года назад: когда-то там ездили трамваи, а затем улица превратилась в болото, подпитываемое грунтовыми водами.

Между тем она находится практически в центре города.

- Чиновники пообещали, что запланируют ремонт на 2018 год, но в итоге все ограничилось лишь уборкой, да еще подсыпали грунт и уложили бетонные плиты, - сообщил эксперт ОНФ Игорь Сухов. - Но мы настояли на полноценном ремонте улицы.

Ремонт улицы длиной 1,7 километра горадминистрация завершила в конце ноября: здесь уложили асфальт, нанесли разметку, оборудовали тротуары и снесли торговые точки. По улице началось движение автотранспорта.

По данным ОНФ, в регионе необходимо привести в порядок еще несколько "убитых" улиц: Гилянскую, Куликова и Бориса Алексеева.