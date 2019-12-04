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04.12.2019 10:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Астрахани привели в порядок улицу с "Карты убитых дорог"

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 274(8032)
Утопающую в грязи улицу Каховского, которая, по оценке ОНФ, вошла в список самых "убитых" дорог России, отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Фото: ОНФ Улица Каховского вошла в список самых «убитых» дорог России в 2016 году. Фото: ОНФ
Улица Каховского вошла в список самых «убитых» дорог России в 2016 году. Фото: ОНФ

Как сообщили в астраханском отделении ОНФ, активисты фонда занесли эту улицу на "Карту убитых дорог" еще 2,5 года назад: когда-то там ездили трамваи, а затем улица превратилась в болото, подпитываемое грунтовыми водами.

Фото: iStock
В Нижегородской области пенсионерка сама отремонтировала дорогу

Между тем она находится практически в центре города.

- Чиновники пообещали, что запланируют ремонт на 2018 год, но в итоге все ограничилось лишь уборкой, да еще подсыпали грунт и уложили бетонные плиты, - сообщил эксперт ОНФ Игорь Сухов. - Но мы настояли на полноценном ремонте улицы.

Ремонт улицы длиной 1,7 километра горадминистрация завершила в конце ноября: здесь уложили асфальт, нанесли разметку, оборудовали тротуары и снесли торговые точки. По улице началось движение автотранспорта.

По данным ОНФ, в регионе необходимо привести в порядок еще несколько "убитых" улиц: Гилянскую, Куликова и Бориса Алексеева.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань
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