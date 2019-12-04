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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

"Вашу карту взломали"

В Крыму растет число махинаций с электронными платежами
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Крым № 273(8031)
По данным МВД по РК, в 2019 году в Крыму в два раза увеличилось число обращений в полицию из-за мошенничества с банковскими картами. Чаще всего жертвами становятся жители Симферополя, Евпатории, Феодосии, Ялты и Керчи. За 10 месяцев было возбуждено 244 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159.3 Уголовного кодекса РФ. За аналогичный период 2018 года таких дел было возбуждено 100. Как не стать жертвой мошенников, узнавала корреспондент "РГ".

В основном злоумышленники действуют по такой схеме: звонят днем, в рабочие дни, представляются сотрудниками службы безопасности банков и сообщают о попытке незаконного доступа к расчетным счетам. После чего, оперируя анкетными данными собеседника, мошенник обманным путем получает доступ к личному кабинету интернет-банка.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
На что идут финансовые мошенники в Крыму

- Звонивший сказал, что была попытка взлома моей карты, и предложил сверить ее данные. Он назвал номер моей карты, он совпал. Я по его просьбе сказала логин и пароль к интернет-банкингу. Позже узнала, что у меня со счета пропало 15 тысяч рублей, - рассказывает крымчанка Наталья Иванова.

Как пояснили в МВД по РК, деньги после списания со счетов потерпевших через электронные платежные системы поступают на различные электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. Затем деньги с электронных площадок для обналичивания выводятся в банки, расположенные на территории РФ и за рубежом.

В полиции уточнили, что мошенники звонят с абонентских номеров IP-телефонии, которая отличается от обычной сотовой связи тем, что не требует наличия сотового аппарата или подключения к базовой станции. Абонентский номер, который использует мошенник, не имеет sim-карты, он виртуальный. Также правонарушители используют алгоритмы подмены голоса и номера.

Установить местонахождение злоумышленников по IP-адресам сложно из-за того, что они применяют средства анонимизации.

МВД Крыма заявило о снижении уровня преступности

Вместе с тем сотрудники полиции РК за 10 месяцев 2019 года выявили в 10 раз больше преступников, чем за аналогичный период прошлого года.

Чтобы не стать жертвой мошенников, в случае звонка от "сотрудников" банка не надо паниковать и сообщать неизвестным данные своей карточки.

- Они используют психологические приемы, эффект неожиданности, стараются запугать жертву, ведут с ней непрерывный разговор вплоть до получения денег, - рассказали в МВД по РК.

В полиции советуют крымчанам тщательно проверять все сообщения о взломе банковских карт. Также необходимо запомнить, что сотрудники банка никогда не будут по телефону просить сообщить информацию о вашей карте, в том числе конфиденциальную, такую как пароль, CVV-код, одноразовый код из СМС-сообщения. Если поступает звонок от мошенников, владельцу карты надо сразу же обратиться на горячую линию банка, ее номер указан на обороте банковской карты.

Также лже-сотрудник банка может попросить человека подойти к банкомату и проверить счет. Он попросит нажать определенную комбинацию кнопок, сделав это, человек лишится своих сбережений.

А вот жительница Симферополя Валерия столкнулась с другим видом мошенничества.

- Звонок по телефону, сотрудник банка проводит опрос качества предоставляемых услуг. Никаких вопросов о номерах карт! В конце короткого и не обременительного разговора, менеджер "проверяет" вашу версию онлайн приложения банка. И рекомендует скачать дополнительную программу, которая не занимает места на телефоне, но автоматически отлаживает работу приложения банка и других систем телефона. Уточняют удобный способ отправки и прощаются, - рассказывает Валерия.

Фото: Пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым
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Приложение надо скачать самостоятельно, ввести отправленный "банком" логин и пароль. Но, как оказалось, оно дает удаленный доступ к телефону и компьютеру, если они связаны одним общим аккаунтом. Мошенники получают доступ ко всем платежным приложениям, паролям и прочей ценной информации, хранящейся на вашем телефоне.

Кстати

В 2019 году в России число случаев мошенничества с кредитными картами выросло в четыре раза. За девять месяцев было зарегистрировано 10,3 тысячи преступлений, квалифицированных по статье "мошенничество с использованием электронных средств платежа".
За восемь месяцев 2019 года Крым стал лидером среди российских регионов по динамике увеличения количества выдаваемых кредиток. Прирост составил 34,8 процента.

Обо всех случаях мошенничества необходимо сообщать в полицию по телефону "102", "020" - с мобильного.

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