В Крыму за незаконное пересечение границы задержали иностранца

На Севере Крыма при попытке пересечь государственную границу пограничники УФСБ по РК задержали иностранного гражданина.

Как оказалось, житель одной из стран СНГ, хотел обойти автомобильный пункт пропуска "Джанкой" и перейти госграницу незамеченным.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, мужчина хотел попасть на Украину к родственникам. На незаконное пересечение госграницы он пошел осознанно.

Выяснилось, что правонарушитель ранее привлекался к административной ответственности. Также он является подследственным по уголовному делу, возбужденному крымскими правоохранителями по пункту "в" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение госграницы РФ.