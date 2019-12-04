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04.12.2019 12:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму за незаконное пересечение границы задержали иностранца

Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)

На Севере Крыма при попытке пересечь государственную границу пограничники УФСБ по РК задержали иностранного гражданина.

В Крыму украинца задержали при попытке незаконно пересечь госграницу

Как оказалось, житель одной из стран СНГ, хотел обойти автомобильный пункт пропуска "Джанкой" и перейти госграницу незамеченным.

По данным Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, мужчина хотел попасть на Украину к родственникам. На незаконное пересечение госграницы он пошел осознанно.

Выяснилось, что правонарушитель ранее привлекался к административной ответственности. Также он является подследственным по уголовному делу, возбужденному крымскими правоохранителями по пункту "в" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище).

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пересечение госграницы РФ.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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