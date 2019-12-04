В Сочи открыли первый в России интерактивный музей истории Олимпиад

Музей заработал на базе Российского международного олимпийского университета. Экскурсию провел ректор учебного заведения Лев Белоусов. В ней также приняли участие почетный член Международного Олимпийского комитета Жан Клод Килли, президент Международной федерации хоккея на льду Фазель Рене, исполнительный директор Международного Олимпийского комитета по проведению Олимпийских игр (2002-2014 годы) Фелли Жильбер.
Интерактивный выставочный центр разделен на зоны, где посетители могут узнать историю всех зимних и летних Игр. Отдельно представлена летопись Олимпиады в Сочи - с момента решения МОК о проведении Игр в Краснодарском крае до современного облика спортивных объектов.
Кроме того, посетители музея смогут протестировать спортивные тренажеры - в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах.
По словам ректора университета Льва Белоусова, музей доступен не только студентам университета, но и школьникам, приехавшим в образовательный центр Сириус, жителям и гостям города.