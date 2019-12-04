В Сочи открыли первый в России интерактивный музей истории Олимпиад

Первыми посетителями интерактивного музея истории Олимпийских игр и Олимпийского движения стали министр спорта РФ Павел Колобков, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, почетный президент Олимпийского комитета страны Александр Жуков.

Музей заработал на базе Российского международного олимпийского университета. Экскурсию провел ректор учебного заведения Лев Белоусов. В ней также приняли участие почетный член Международного Олимпийского комитета Жан Клод Килли, президент Международной федерации хоккея на льду Фазель Рене, исполнительный директор Международного Олимпийского комитета по проведению Олимпийских игр (2002-2014 годы) Фелли Жильбер.

Интерактивный выставочный центр разделен на зоны, где посетители могут узнать историю всех зимних и летних Игр. Отдельно представлена летопись Олимпиады в Сочи - с момента решения МОК о проведении Игр в Краснодарском крае до современного облика спортивных объектов.

Кроме того, посетители музея смогут протестировать спортивные тренажеры - в виртуальном режиме пройти бобслейную или биатлонную трассы, покататься на горных лыжах.

По словам ректора университета Льва Белоусова, музей доступен не только студентам университета, но и школьникам, приехавшим в образовательный центр Сириус, жителям и гостям города.