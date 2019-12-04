Владимир Путин рассказал о защите России в космосе

Новости

В список людей года от Bloomberg вошли два выходца из России 00:00
В больницах Доминиканы остались 18 пострадавших в ДТП россиян 04.12.2019
Польский президент не считает Россию врагом НАТО 04.12.2019
В Одессе уточнили число жертв и пострадавших при пожаре в колледже 04.12.2019
Коломейцев: Будем биться в матче с "Атлетико" 04.12.2019
Пентагон рассказал о новых поставках летальных вооружений Украине 04.12.2019
Трамп назвал "шуткой" доклад о своем импичменте 04.12.2019
Фуркад выиграл первую гонку Кубка мира за год 04.12.2019
Instagram попросит дату рождения при регистрации 04.12.2019
Видео: В Перми машина без водителя несколько минут ездила кругами 04.12.2019
Зеленский ответил на звонок Скабеевой 04.12.2019
УЕФА утвердил формат квалификации к ЧМ-2022 04.12.2019
Стали известны даты выхода сериала "Дракула" от создателей "Шерлока" 04.12.2019
Лукашенко объявил благодарность труженикам Брестской области 04.12.2019
Создатель "Шерлока" и актриса Карен Гиллан планируют совместный проект 04.12.2019
ПФР напомнил о сроках смены пенсионного фонда 04.12.2019
Скворцова призналась, что бросила фитнес через 1,5 месяца занятий 04.12.2019
Стволовые клетки "научили" доставлять лекарства к раковым опухолям 04.12.2019
Путин похвалил российские средства радиоэлектронной борьбы 04.12.2019
Трамп рассказал о проблеме контроля над ядерными вооружениями 04.12.2019
МВФ ожидает снижения ключевой ставки Банком России в декабре 04.12.2019
Бенедикт Камбербэтч написал книгу и зачитал из нее отрывок 04.12.2019
"Спартак" намерен добиться отмены наказания болельщику 04.12.2019
У существ возрастом 400 миллионов лет нашли современные глаза 04.12.2019
В Польше раскопали богатое древнегерманское военное кладбище 04.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Как будут повышать пенсии в 2020 году
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Что надо знать о страховке, планируя новогодние путешествия
Как правильно выбрать искусственную елку
Как правильно выбрать искусственную елку
04.12.2019 22:51
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Звездные войны

Владимир Путин рассказал о защите России в космосе
Текст: Айсель Герейханова (Сочи)
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8033)
Владимир Путин на очередном военном совещании в Сочи рассказал о масштабной системе предупреждения о ракетном нападении. Он также подчеркнул, что Россия против милитаризации космоса, но будет отвечать на шаги США. Российский президент обратил внимание, что в Вашингтоне рассматривают космос как пространство для войны.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий и, соответственно, планирует там боевые операции", - заявил президент. Так, по его словам, для сохранения стратегического превосходства в этой сфере США ускоренно создают космические силы, которые в рамках поставленных задач уже проводят мероприятия оперативной подготовки. Такая ситуация требует от России повышенного внимания к укреплению орбитальной группировки, а также ракетно-космической отрасли в целом.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Путин и Вучич обсудили будущее проекта "Турецкий поток" в Сербии

Это было третье из серии совещаний в Сочи, которые президент проводит с руководством минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса. На двух предыдущих встречах обсуждались вопросы развития ВМФ. Во время этого совещания Путин отметил, что эффективность флота, как и Вооруженных сил в целом, во многом зависит от своевременного получения данных от космических комплексов.

"За последние годы состав нашей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения заметно обновился, существенно выросли возможности космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении", - рассказал Путин. Так, спутники Единой космической системы своевременно обнаруживают старты баллистических ракет с военных баз и из акватории Мирового океана, оперативно выдают информацию руководству страны и на пункты управления государством, Вооруженными силами.

Путин также сообщил, что в России завершилось развертывание космического комплекса высокоскоростной связи на геостационарной орбите. Он добавил, что наша страна стремится создать в этом направлении задел на будущее. "В оборонных организациях разрабатываются перспективные системы и комплексы, предприятия промышленности осваивают производство аппаратов на отечественной элементной базе", - резюмировал президент.

Ускоренное создание в США космических сил требует укрепления орбитальной группировки

Еще один важный для российских Вооруженных сил вопрос - разработка и поставка современных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Президент заявил, что эти системы и дальше нужно совершенствовать. "При этом важно максимально учитывать опыт, полученный при проведении учений и боевом использовании техники РЭБ, а она активно использовалась в ходе операции в Сирии", - призвал президент.

За последние годы предприятиями ОПК создано более 20 образцов техники (РЭБ). По своим возможностям они превосходят зарубежные аналоги и позволяют профильным войскам успешно решать весь спектр стоящих перед ними задач, отметил президент.

Общество Космос Власть Безопасность Президент Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Россия и США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Роскосмос ответил на статью о "крахе" России как космической державы
Путин заявил о готовности сохранить украинский транзит
Правительство РФ зеркально ответит на продление Украиной спецпошлин
КНДР предупредила США о возможности полномасштабной войны
Патриарх Кирилл прокомментировал закон о домашнем насилии