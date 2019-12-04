Жители кубанской станицы издали Книгу памяти фронтовиков

В прошлом году в станице ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны. Родственники фронтовиков, которые могли хоть что-то рассказать, либо разъехались, либо мало что помнят.
На страницах книги - имена 664 ветеранов, погибших и пропавших без вести, а также 498 вернувшихся домой с победой. За каждой фамилией - поток документов, телефонных разговоров, встреч с людьми, стремящимися узнать о судьбе родных. В центре станицы стоит школа, которой не так давно присвоили имя уроженца Новолабинской Героя Советского Союза Ивана Рулева. Отсюда и начинается история книги.
- Летом в станицу приезжают мои одноклассники. И во время одного из таких визитов мы вспоминали наших учителей-фронтовиков, о которых в поселке уже многие забыли. И я решил изучить их судьбы. Отправной точкой послужили вот эти книги, - рассказывает Сергей Правдуной, выкладывая на стол тяжелые альбомы.
На картонных страницах - черно-белые фотокарточки, каждую из которых сопровождает написанный ровным почерком рассказ.
- Помню, в 1975 году учительница русского языка Татьяна Яковлева (в годы войны служила санинструктором) решила "переписать" всех ветеранов. Нас, школьников, распределили по улицам, мы заходили в дома, собирали информацию, фотографии. Истории записывали со слов родственников, и они не всегда были достоверны. При создании же новой книги опирались только на документы, - продолжает Правдуной.
За сведениями активисты сначала обратились в военкомат. Но, как оказалось, при освобождении станицы архив был практически сожжен. Тогда они решили вести поиски своими силами: публиковали объявления в местной газете, встречались со старожилами, расшифровывали стертые надписи на плитах памятников.
- Мы потратили 2,5 года на поиски, - признается Сергей Алексеевич. - Помню, заходим к 103-летней бабушке, она достает сундучок, внутри - еще один, а там красноармейская книжка и документы ее мужа и родных братьев-фронтовиков.
Перед публикацией всю информацию тщательно проверили в силовых органах: две фамилии исключили, еще три получили пометку "не рекомендуется к напечатанию" из-за судимостей их владельцев, которые были сняты.
Все материалы стекались в руки Анатолия Рулева - сына героя-ветерана. Он редактировал тексты, работал в архиве, выискивая достоверные сведения. Работа с документами натолкнула его на мысль составить родословную.
- К сожалению, фронтовыми историями отец делился скупо, -говорит Анатолий, показывая на мониторе оцифрованные фотографии.
На снимках - улыбающийся 19-летний парень в окружении друзей-однополчан, светлые густые волосы спрятаны под пилоткой, гимнастерка перетянута ремнем, на груди - Звезда Героя.
Когда в феврале 1943 года немцев выгнали из станицы, Иван влился новобранцем в 68-й отдельный инженерно-саперный батальон 46-й армии Степного фронта. А 25 сентября бойцам предстояло переправиться через Днепр у села Сошиновка, занять правый берег (где была сплошная линия обороны противника) и удержаться на этом плацдарме до подхода основных сил.
Около полуночи солдаты, пройдя инструктаж, сдали документы, срезали пуговицы на гимнастерках, чтобы в случае чего быстро раздеться в воде. В темноте бесшумно опустили лодки. Уже перед самым рассветом, когда переправлялся очередной минометный расчет, над рекой, словно молоко, заклубился туман. Немецкие снаряды плотно шлепали рядом, поднимая мощные столбы воды. Лодку качнуло, в образовавшуюся в днище пробоину хлынула вода.
- Зная, что добрая половина бойцов плавать не умеет, отец натянул шлем противогаза, нырнул и будто пластырем "залепил" дыру своим телом. Чтобы не захлебнуться, солдаты удерживали трубку сверху. При этом с одного борта его поддерживали за руки, с другого - за ноги, остальные вычерпывали воду и налегали на весла. Так они добрались до берега. А на суше противник встретил их артиллерийским огнем. Отца ранило в правую ногу. Однако после перевязки, чуть придя в себя и успокоившись, он решил перевезти раненых бойцов на безопасный берег, - говорит Анатолий Рулев.
В тот день Иван совершил пять рейсов через Днепр, переправил 70 десантников со снаряжением и 25 раненых, пока ему не стало плохо и он без сознания не упал в воду. Весть о присвоении звания Героя Советского Союза рядового Рулева застала в госпитале.
Об уроженце Грузии, офицере Семене Капанадзе, погибшем в боях при освобождении станицы, новолабинцы узнали со слов женщины, запомнившей его имя и сумевшей разыскать родных солдата.
- Об этой истории мы впервые услышали при составлении книги. До этого капитан Капанадзе нигде не упоминался. Еще жива свидетельница, на руках которой умер офицер. В этом году ей исполнилось 90 лет, - рассказал Сергей Правдуной.
Вера Григорьевна Федотова была подростком, когда в дом, где она вместе с матерью и пятью маленькими братьями и сестрами пряталась от немцев, привезли тяжелораненого командира роты. Тот был еще в сознании и она бережно пододвинула под его голову слетевшую шапку. Он слегка улыбнулся и от предсмертного движения губ Вера горько заплакала.
- Тут подошел к нам другой командир: "Не плачь, девочка. К сожалению, ему ничем нельзя помочь. Прощай, дорогой Семен Нестерович, бывший директор школы, капитан Капанадзе, ты был хороший товарищ и командир". И я эти слова запомнила навеки. Завернули его в плащ-палатку и похоронили в парке. Там же положили и других бойцов, - вспоминает Вера Федотова.
Могилу засыпали землей. Так бы и забылось имя воина, если бы не клятва девочки найти его близких. Имея два класса образования, Вера писала письма в разные инстанции в Москву, Тбилиси, Краснодар. Отовсюду отвечали: нет здесь такого. Сорок пять лет продолжалась эта переписка, пока однажды из Грузии не пришло сообщение: нашли имя в архивах. В 1988 году в дверь Веры Григорьевны постучались, на пороге стояли дочери капитана Нона и Нелли со своими семьями.
- Продолжая еще сомневаться, они разложили пять фотокарточек на диване. Мол, покажи. Я сразу же схватила его снимок. В тот же миг гости упали передо мной на колени, разрыдались в голос, - рассказывает Вера Федотова.
На могиле Семена Капанадзе дочери зажгли 45 свечей. Высыпали землю с могилы жены. Она, получив похоронку на мужа, до конца жизни носила траур, так и не узнав, где он погиб. Теперь имя капитана выбито на мемориальной плите братской могилы.
Жители станицы Новолабинской чтят память своего земляка - 20-летнего Героя России Олега Проценко. На стене комплекса "Скорбящая мать" у сельского Дома культуры висит мемориальная доска. До срочной службы в армии юноша окончил сельскохозяйственный техникум, занимался боксом, дзюдо и на призывном пункте попросился в спецназ. Его направили снайпером в только что сформированный в Армавире отряд специального назначения "Вятич". Олег погиб 10 сентября 1999 года в Новолакском районе Дагестана. Прикрывая огнем отход товарищей из окружения, он был ранен. А когда у него кончились патроны, подпустил боевиков вплотную и последней гранатой вместе с ними подорвал и себя.
Кстати
Книгу Памяти ветеранов станицы Новолабинской раздали в школы и районные библиотеки. Возможно, кто-то еще захочет провести поисковые работы, используя опыт соседей. Хотя для такого проекта нужен общественный фонд, который помогал бы издавать книги и брошюры, посвященные войне, ставить на учет заброшенные могилы ветеранов. Пока же вся работа держится только на частной инициативе.