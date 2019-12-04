Жители кубанской станицы издали Книгу памяти фронтовиков

Книга памяти фронтовиков кубанской станицы Новолабинской вмещает труд многих жителей. Они несколько лет собирали информацию.

Отправной точкой при создании современной Книги памяти стал написанный от руки сборник, сделанный 40 лет назад. Фото: Анна Юркова/РГ

В прошлом году в станице ушел из жизни последний участник Великой Отечественной войны. Родственники фронтовиков, которые могли хоть что-то рассказать, либо разъехались, либо мало что помнят.

На страницах книги - имена 664 ветеранов, погибших и пропавших без вести, а также 498 вернувшихся домой с победой. За каждой фамилией - поток документов, телефонных разговоров, встреч с людьми, стремящимися узнать о судьбе родных. В центре станицы стоит школа, которой не так давно присвоили имя уроженца Новолабинской Героя Советского Союза Ивана Рулева. Отсюда и начинается история книги.

- Летом в станицу приезжают мои одноклассники. И во время одного из таких визитов мы вспоминали наших учителей-фронтовиков, о которых в поселке уже многие забыли. И я решил изучить их судьбы. Отправной точкой послужили вот эти книги, - рассказывает Сергей Правдуной, выкладывая на стол тяжелые альбомы.

На картонных страницах - черно-белые фотокарточки, каждую из которых сопровождает написанный ровным почерком рассказ.

- Помню, в 1975 году учительница русского языка Татьяна Яковлева (в годы войны служила санинструктором) решила "переписать" всех ветеранов. Нас, школьников, распределили по улицам, мы заходили в дома, собирали информацию, фотографии. Истории записывали со слов родственников, и они не всегда были достоверны. При создании же новой книги опирались только на документы, - продолжает Правдуной.

За сведениями активисты сначала обратились в военкомат. Но, как оказалось, при освобождении станицы архив был практически сожжен. Тогда они решили вести поиски своими силами: публиковали объявления в местной газете, встречались со старожилами, расшифровывали стертые надписи на плитах памятников.

"Зная, что добрая половина бойцов плавать не умеет, отец нырнул и будто пластырем "залепил" дыру в лодке своим телом"

- Мы потратили 2,5 года на поиски, - признается Сергей Алексеевич. - Помню, заходим к 103-летней бабушке, она достает сундучок, внутри - еще один, а там красноармейская книжка и документы ее мужа и родных братьев-фронтовиков.

Перед публикацией всю информацию тщательно проверили в силовых органах: две фамилии исключили, еще три получили пометку "не рекомендуется к напечатанию" из-за судимостей их владельцев, которые были сняты.

Все материалы стекались в руки Анатолия Рулева - сына героя-ветерана. Он редактировал тексты, работал в архиве, выискивая достоверные сведения. Работа с документами натолкнула его на мысль составить родословную.

- К сожалению, фронтовыми историями отец делился скупо, -говорит Анатолий, показывая на мониторе оцифрованные фотографии.

На снимках - улыбающийся 19-летний парень в окружении друзей-однополчан, светлые густые волосы спрятаны под пилоткой, гимнастерка перетянута ремнем, на груди - Звезда Героя.

Когда в феврале 1943 года немцев выгнали из станицы, Иван влился новобранцем в 68-й отдельный инженерно-саперный батальон 46-й армии Степного фронта. А 25 сентября бойцам предстояло переправиться через Днепр у села Сошиновка, занять правый берег (где была сплошная линия обороны противника) и удержаться на этом плацдарме до подхода основных сил.

Около полуночи солдаты, пройдя инструктаж, сдали документы, срезали пуговицы на гимнастерках, чтобы в случае чего быстро раздеться в воде. В темноте бесшумно опустили лодки. Уже перед самым рассветом, когда переправлялся очередной минометный расчет, над рекой, словно молоко, заклубился туман. Немецкие снаряды плотно шлепали рядом, поднимая мощные столбы воды. Лодку качнуло, в образовавшуюся в днище пробоину хлынула вода.

- Зная, что добрая половина бойцов плавать не умеет, отец натянул шлем противогаза, нырнул и будто пластырем "залепил" дыру своим телом. Чтобы не захлебнуться, солдаты удерживали трубку сверху. При этом с одного борта его поддерживали за руки, с другого - за ноги, остальные вычерпывали воду и налегали на весла. Так они добрались до берега. А на суше противник встретил их артиллерийским огнем. Отца ранило в правую ногу. Однако после перевязки, чуть придя в себя и успокоившись, он решил перевезти раненых бойцов на безопасный берег, - говорит Анатолий Рулев.

В тот день Иван совершил пять рейсов через Днепр, переправил 70 десантников со снаряжением и 25 раненых, пока ему не стало плохо и он без сознания не упал в воду. Весть о присвоении звания Героя Советского Союза рядового Рулева застала в госпитале.

Об уроженце Грузии, офицере Семене Капанадзе, погибшем в боях при освобождении станицы, новолабинцы узнали со слов женщины, запомнившей его имя и сумевшей разыскать родных солдата.

- Об этой истории мы впервые услышали при составлении книги. До этого капитан Капанадзе нигде не упоминался. Еще жива свидетельница, на руках которой умер офицер. В этом году ей исполнилось 90 лет, - рассказал Сергей Правдуной.

Вера Григорьевна Федотова была подростком, когда в дом, где она вместе с матерью и пятью маленькими братьями и сестрами пряталась от немцев, привезли тяжелораненого командира роты. Тот был еще в сознании и она бережно пододвинула под его голову слетевшую шапку. Он слегка улыбнулся и от предсмертного движения губ Вера горько заплакала.

- Тут подошел к нам другой командир: "Не плачь, девочка. К сожалению, ему ничем нельзя помочь. Прощай, дорогой Семен Нестерович, бывший директор школы, капитан Капанадзе, ты был хороший товарищ и командир". И я эти слова запомнила навеки. Завернули его в плащ-палатку и похоронили в парке. Там же положили и других бойцов, - вспоминает Вера Федотова.

Могилу засыпали землей. Так бы и забылось имя воина, если бы не клятва девочки найти его близких. Имея два класса образования, Вера писала письма в разные инстанции в Москву, Тбилиси, Краснодар. Отовсюду отвечали: нет здесь такого. Сорок пять лет продолжалась эта переписка, пока однажды из Грузии не пришло сообщение: нашли имя в архивах. В 1988 году в дверь Веры Григорьевны постучались, на пороге стояли дочери капитана Нона и Нелли со своими семьями.

- Продолжая еще сомневаться, они разложили пять фотокарточек на диване. Мол, покажи. Я сразу же схватила его снимок. В тот же миг гости упали передо мной на колени, разрыдались в голос, - рассказывает Вера Федотова.

На могиле Семена Капанадзе дочери зажгли 45 свечей. Высыпали землю с могилы жены. Она, получив похоронку на мужа, до конца жизни носила траур, так и не узнав, где он погиб. Теперь имя капитана выбито на мемориальной плите братской могилы.

Новые герои

Жители станицы Новолабинской чтят память своего земляка - 20-летнего Героя России Олега Проценко. На стене комплекса "Скорбящая мать" у сельского Дома культуры висит мемориальная доска. До срочной службы в армии юноша окончил сельскохозяйственный техникум, занимался боксом, дзюдо и на призывном пункте попросился в спецназ. Его направили снайпером в только что сформированный в Армавире отряд специального назначения "Вятич". Олег погиб 10 сентября 1999 года в Новолакском районе Дагестана. Прикрывая огнем отход товарищей из окружения, он был ранен. А когда у него кончились патроны, подпустил боевиков вплотную и последней гранатой вместе с ними подорвал и себя.

Кстати

Книгу Памяти ветеранов станицы Новолабинской раздали в школы и районные библиотеки. Возможно, кто-то еще захочет провести поисковые работы, используя опыт соседей. Хотя для такого проекта нужен общественный фонд, который помогал бы издавать книги и брошюры, посвященные войне, ставить на учет заброшенные могилы ветеранов. Пока же вся работа держится только на частной инициативе.