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04.12.2019 07:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На Среднем Урале открылась очередная модернизированная сельская библиотека

Текст: Светлана Добрынина
Современная модельная библиотека открылась в поселке Студенческом Белоярского района. Новый центр досуга создан в рамках реализации национального проекта "Культура". На преобразование было направлено пять миллионов рублей из федерального бюджета и немногим менее полумиллиона из регионального.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Изменилась библиотека не только внешне: новый интерьер продиктован основными принципами информационного пространства - доступность и многофункциональность. Для села - это не изба-читальня, а место дополнительного образования и досуга. Здесь созданы прекрасные условия для чтения, общения, творческой работы и проведения культурных мероприятий.

Пополнились и книжные полки. Перед открытием в фонд библиотеки поступило 680 новых книг и до полусотни журналов. Кроме того, читатели сельской модельной библиотеки получат бесплатный доступ к лучшим качественным цифровым ресурсам - Национальной электронной библиотеке, Президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина, электронной библиотеке ЛитРес и другим.

Свердловская область давно входит в десятку российских регионов-передовиков по количеству библиотек и является лидером среди регионов Уральского федерального округа по обновлению библиотечных ресурсов. Только за нынешний год на Среднем Урале в рамках национального проекта "Культура" запущено пять библиотек нового формата. Для сравнения, по официальным данным, в Челябинской области реализовано только два проекта и один - в ЯНАО.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Развитию информационно-досуговых центров правительство региона оказывает всестороннюю поддержку: в 2019 году на их информатизацию и комплектование книжных фондов направлено свыше 11 миллионов рублей.

- Современная библиотека - это не просто сокровищница знаний, это коммуникационная площадка, привлекательная для всех поколений уральцев, - уверен губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Свою коммуникационную площадку обживают и жители города Березовского. Буквально на днях здесь открылась "Библиотека семейного чтения". В обновленном здании появились несколько функциональных зон: современный зал выдачи литературы, молодежная зона "Крыло", игровое пространство для самых маленьких гостей. Также создана площадка для проведения культурно-просветительских и социально значимых мероприятий: бесед о книгах, встреч с писателями, спортсменами, актерами, предпринимателями, знаменитыми земляками.

Останавливаться на модернизации одной библиотеки в Березовском городском округе не планируют: муниципалитет будет принимать участие в конкурсном отборе на 2021 год, для того чтобы создать еще одну модельную библиотеку.

Культурно-просветительный проект продолжится по всему Среднему Уралу, до 2024 года в регионе планируется создание не менее 14 модельных муниципальных библиотек.

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