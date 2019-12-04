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04.12.2019 20:34
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Анализ лжи

На врача, подменившего анализы виновника смертельного ДТП, завели уголовное дело
Текст: Светлана Добрынина ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
В Екатеринбурге травматолога, заверившего "липовую" справку медосвидетельствования на опьянение водителя, обвиняют по статье 293 УК РФ "Халатность". Как доказало следствие, биологический материал (мочу) для обследования на наличие наркотиков сдал не находившийся за рулем молодой водитель, а его отец. Медик на это закрыл глаза, за что и предстанет перед судом наравне с виновником ДТП, в котором погибли два человека.

- Дело беспрецедентное. Хотя подобных ситуаций возникает немало. Очевидцы свидетельствуют, что виновник ДТП едва держался на ногах, а он приносит справку, что был трезв, как стеклышко. Для суда она - доказательство, остальное - предположение, - говорит председатель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.

Фото: eb_ra / istock
За фальшивую экспертизу теперь можно будет сесть в тюрьму

ДТП случилось 4 августа на одной из центральных улиц Екатеринбурга. Автомобиль "КИА", за рулем которого находился Владимир Васильев, на огромной скорости врезался в машины, стоявшие на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Авто раскидало: два человека, находившиеся в "Ладе", от множественных ран погибли на месте, у обоих без отцов остались дети. Вскоре выяснилось, что отец лихача - полковник Росгвардии. Он мигом примчался в больницу, куда доставили для медосвидетельствования сына. Наличие алкоголя алкотестером сотрудники ГИБДД не выявили. В больнице предполагалось исследование мочи на наркотики. Освидетельствование должно проходить под строгим контролем врачей. Но младший Васильев якобы отказывался наполнять баночку в присутствии свидетелей. Тогда врач ушел. Пока суть да дело, медикам отец подсунул свой биоматериал. И лихач получил справку: "состояние опьянения не выявлено".

Документу не поверили ни родственники погибших, ни очевидцы, ни общественность. Было проведено повторное исследование анализов - результат тот же. И лишь генетическая экспертиза показала подмену.

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