- Дело беспрецедентное. Хотя подобных ситуаций возникает немало. Очевидцы свидетельствуют, что виновник ДТП едва держался на ногах, а он приносит справку, что был трезв, как стеклышко. Для суда она - доказательство, остальное - предположение, - говорит председатель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов.
ДТП случилось 4 августа на одной из центральных улиц Екатеринбурга. Автомобиль "КИА", за рулем которого находился Владимир Васильев, на огромной скорости врезался в машины, стоявшие на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора. Авто раскидало: два человека, находившиеся в "Ладе", от множественных ран погибли на месте, у обоих без отцов остались дети. Вскоре выяснилось, что отец лихача - полковник Росгвардии. Он мигом примчался в больницу, куда доставили для медосвидетельствования сына. Наличие алкоголя алкотестером сотрудники ГИБДД не выявили. В больнице предполагалось исследование мочи на наркотики. Освидетельствование должно проходить под строгим контролем врачей. Но младший Васильев якобы отказывался наполнять баночку в присутствии свидетелей. Тогда врач ушел. Пока суть да дело, медикам отец подсунул свой биоматериал. И лихач получил справку: "состояние опьянения не выявлено".
Документу не поверили ни родственники погибших, ни очевидцы, ни общественность. Было проведено повторное исследование анализов - результат тот же. И лишь генетическая экспертиза показала подмену.