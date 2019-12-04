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04.12.2019 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Магнитогорске полицейские открыли огонь в погоне за иномаркой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Магнитогорске полицейские применили табельное оружие во время погони за иномаркой с нетрезвым водителем. Им оказался 30-летний мужчина, ранее уже лишенный прав за нетрезвую езду, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

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- Злоумышленник на BMW 320 проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - В ходе преследования, водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. В целях остановки транспортного средства инспектором ДПС применено огнестрельное оружие. Водитель задержан.

Ранее нарушитель был лишен водительских прав, а затем привлечен к уголовной ответственности за повторное нарушение и отбывал наказание в виде принудительных работ.

Теперь ему предстоит ответить за вождение без прав (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ). Кроме того решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела и избрании меры пресечения. За опасный рецидив ему грозить до двух лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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