В Магнитогорске полицейские открыли огонь в погоне за иномаркой

В городе Магнитогорске полицейские применили табельное оружие во время погони за иномаркой с нетрезвым водителем. Им оказался 30-летний мужчина, ранее уже лишенный прав за нетрезвую езду, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Злоумышленник на BMW 320 проигнорировал требование сотрудников полиции об остановке и попытался скрыться, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - В ходе преследования, водитель неоднократно грубо нарушал правила дорожного движения, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. В целях остановки транспортного средства инспектором ДПС применено огнестрельное оружие. Водитель задержан.

Ранее нарушитель был лишен водительских прав, а затем привлечен к уголовной ответственности за повторное нарушение и отбывал наказание в виде принудительных работ.

Теперь ему предстоит ответить за вождение без прав (часть 2 статьи 12.7 КоАП РФ). Кроме того решается вопрос о возбуждении нового уголовного дела и избрании меры пресечения. За опасный рецидив ему грозить до двух лет лишения свободы.