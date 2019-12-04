В Зауралье при пожаре в частном доме погибли отец с сыном и их гость

В Кетовском районе Следственный комитет начал проверку по факту гибели в результате пожара трех человек.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы 4 декабря в 02:05 по местному времени: горела крыша частного жилого дома в селе Колташево на улице Комсомольской.

По данным МЧС Курганской области, четверо жильцов самостоятельно покинули дом. Площадь пожара составила 45 квадратных метров, в 03:32 он был полностью потушен. Во время осмотра места происшествия были обнаружены тела трех мужчин 1955, 1989 и 1988 годов рождения.

"По предварительной информации, погибли отец и сын, которые жили в этом доме, а также мужчина, пришедший к ним в гости, - сообщает пресс-служба зауральского СК . - Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, вероятно, он начался из-за неосторожного обращения с огнем".