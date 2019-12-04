К женщинам-лидерам россияне относятся нейтрально или позитивно. При этом у четверти соотечественников сохраняется стереотип, что женщинам следует руководить в "социалке" - образовании, медицине, сфере красоты и моды.
На "круглом столе", посвященном презентации результатов исследования, члены Комитета по женскому лидерству подчеркнули, что женщинам нужно работать больше, чем мужчинам, стараться больше и обладать большим эмоциональным интеллектом, чтобы стать топ-менеджером.
Ректор РГСУ Наталья Починок сослалась на данные исследования университета, согласно которым средний возраст женщины-руководителя 37,5 года, у нее один ребенок, а больше половины таких женщин хотят профессионально расти и дальше. Самые распространенные отрасли для дам в топ-менеджменте - это финансы и консалтинг, торговля, производство и медиабизнес. При этом в 40 процентах отраслей женщин вообще нет в советах директоров, в 10 процентах - не более трех женщин.
Как правило, женщины в советах директоров соответствуют определенному портрету, рассказала руководитель агентства по подбору топ-менеджеров HR4PR Agency Ольга Дементьева. В частности, имеют зарубежное образование, диплом МВА, строят карьеру в глобальных компаниях, консалтинге, в компаниях "большой четверки" (PwC, EY, KPMG, Deloitte).
Участники "круглого стола" отметили, что в некоторых странах, например, Евросоюза, существуют квоты на долю женщин в советах директоров и на руководящих позициях. Такие квоты можно было бы ввести и у нас, но для этого потребуется менять не только систему ценностей и культуру. Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин обратил внимание, что сформированного кадрового резерва нет, на его создание нужно время. А искусственные меры вроде квот приведут к тому, что на руководящие должности попадут люди, которые к этому не готовы.
Процесс идет медленно. Совсем недавно минтруд существенно сократил список профессий, которые не могут замещать женщины. С 2021 года они смогут управлять электропоездом, работать дальнобойщиками, ремонтировать автомобили, служить на кораблях.