По мнению большинства россиян, лидер умеет вдохновлять других и вести их за собой. Также важны умение организовать команду и высокий профессионализм. А вот от пола предрасположенность к лидерству не зависит, считают 58 процентов россиян, как показал опрос "Эффективные стратегии женского лидерства в современной России" Комитета по женскому лидерству Ассоциации менеджеров и ВЦИОМ.

К женщинам-лидерам россияне относятся нейтрально или позитивно. При этом у четверти соотечественников сохраняется стереотип, что женщинам следует руководить в "социалке" - образовании, медицине, сфере красоты и моды.

На "круглом столе", посвященном презентации результатов исследования, члены Комитета по женскому лидерству подчеркнули, что женщинам нужно работать больше, чем мужчинам, стараться больше и обладать большим эмоциональным интеллектом, чтобы стать топ-менеджером.

В 40 процентах отраслей женщин вообще нет в советах директоров, а в 10 процентах их не более трех

Ректор РГСУ Наталья Починок сослалась на данные исследования университета, согласно которым средний возраст женщины-руководителя 37,5 года, у нее один ребенок, а больше половины таких женщин хотят профессионально расти и дальше. Самые распространенные отрасли для дам в топ-менеджменте - это финансы и консалтинг, торговля, производство и медиабизнес. При этом в 40 процентах отраслей женщин вообще нет в советах директоров, в 10 процентах - не более трех женщин.

Как правило, женщины в советах директоров соответствуют определенному портрету, рассказала руководитель агентства по подбору топ-менеджеров HR4PR Agency Ольга Дементьева. В частности, имеют зарубежное образование, диплом МВА, строят карьеру в глобальных компаниях, консалтинге, в компаниях "большой четверки" (PwC, EY, KPMG, Deloitte).

Участники "круглого стола" отметили, что в некоторых странах, например, Евросоюза, существуют квоты на долю женщин в советах директоров и на руководящих позициях. Такие квоты можно было бы ввести и у нас, но для этого потребуется менять не только систему ценностей и культуру. Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин обратил внимание, что сформированного кадрового резерва нет, на его создание нужно время. А искусственные меры вроде квот приведут к тому, что на руководящие должности попадут люди, которые к этому не готовы.

59 процентов россиян полагают, что финансовое обеспечение семьи должно быть возложено на мужчину

Процесс идет медленно. Совсем недавно минтруд существенно сократил список профессий, которые не могут замещать женщины. С 2021 года они смогут управлять электропоездом, работать дальнобойщиками, ремонтировать автомобили, служить на кораблях.