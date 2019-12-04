РФ и Беларусь расширят группировку спутников дистанционного зондирования Земли

На заседании президиума Национальной академии наук Беларуси и Министерства природных ресурсов и экологии России обсуждался проект, связанный с расширением орбитальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли.

Сегодня в республике доступна информация с двух аппаратов высокого разрешения - БКА и "Канопус". Специалисты белорусского предприятия "Геоинформационные системы" вместе с Роскосмосом проектируют новый космический аппарат. Кроме того, расширена сеть метеоспутников - с 4 до 12. Данные с них транслируются в МЧС Беларуси и Белгидромет.

В результате синоптики получают достоверную картину погоды, а МЧС использует информацию из космоса для оперативного реагирования на возникающие пожары в лесах и на торфяниках.