Российская казна ежегодно может дополнительно получать 150-200 млрд рублей, если отечественная нефть станет эталоном и в зависимости от ее стоимости будут рассчитываться цены на другие сорта "черного золота".

Англо-голландская Royal Dutch Shell с 2020 года прекращает разработку месторождения Brent, нефть с которого дала название эталонной марке "черного золота", сообщило издание The Wall Street Journal. Нефть здесь добывали с 1970-х годов, пик производства был в 1986 году (885 тысяч баррелей в день). Приблизительно тогда же сорт Brent стал бенчмарком (эталоном), и от его котировок стали отсчитываться цены на другие сорта нефти.

Уже в конце 1980-х годов добыча на месторождении стала падать, и к следующему десятилетию в корзину к Brent добавилась нефть с других месторождений Северного моря. За последние 10 лет добыча Brent снизилась на 42%, до 32 млн баррелей, говорит консультант VYGON Cоnsulting Денис Пигарев. "Поэтому сейчас сорт во многом является "бумажным", то есть на него завязаны финансовые инструменты, - отмечает он. - А реальные поставки - это смесь BFOE (месторождения Brent - Forties - Oseberg - Ekofisk), доля Brent в которой составляет 12%. Но без новых открытий в Северном море со временем и ее добыча начнет падать".

Теперь с 2020 года нефть с месторождения Brent исчезнет из корзины одноименной смеси. Это не означает моментального исчезновения и такой марки, но приближает ее конец как эталонного сорта. Добыча в Северном море неуклонно снижается. Впрочем, есть и иное мнение.

"Я думаю, что название Brent как бренд и локация не уйдет с рынка, но в эту категорию как маркеры могут быть довключены и российские сорта, - считает руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов. - При этом есть вероятность включения американских сортов WTI, а также западно-африканских Bonny light или бленда КТК".

Примечательно, что в 2017 году вице-президент компании Shell Майк Мюллер предложил включить российский сорт Urals в ценообразующую корзину Brent, чтобы поддержать цены на североморскую нефть после 2018 года. Причем за несколько лет до этого та же Shell была категорически против этого, но общее снижение добычи на месторождениях в Северном море заставило компанию изменить свою позицию в этом вопросе.

30% рынка занимает в энергобалансе Европы российская экспортная марка нефти Urals, что значительно превышает показатели сортов из других стран

Наша страна не особо настаивала, больший интерес для нее представляла идея сделать эталонными свои сорта. "У российской нефти есть все шансы стать эталоном. В энергобалансе Европы сорт Urals занимает около 30%, что значительно превышает остальные марки. На востоке - сорт ESPO благодаря своим качественным характеристикам и логистике завоевал доверие в странах АТР, - подчеркнул Денис Пигарев. - Оба сорта обладают всеми признаками бенчмарка - значительная ресурсная база, наличие инфраструктуры для поставок. Ключевой нерешенной проблемой является необходимость наличия торгуемых ликвидных производных финансовых инструментов на наши сорта. Это вопрос хеджирования и повышения прозрачности ценообразования".

Для России создание собственного эталонного сорта выгодно не только с точки зрения престижа, но и экономически. "Собственный бенчмарк и биржевая торговля выгодны и государству, и компаниям, - пояснил Денис Пигарев. - В свое время при выводе на финансовый рынок бенчмарка Дубай были сделаны оценки, что повышение прозрачности может принести дополнительно до 1 доллара за баррель к цене. При текущих котировках нефти такой рост мог бы обеспечить 150-200 млрд рублей в год дополнительных поступлений в федеральный бюджет".

"Эталон всегда выгоден, он является рыночным маркером, при определенных факторах может давать дополнительную маржинальность, так как размер скидки или премии идет от эталона, эта величина расчетная и не всегда "научная", - подчеркнул Антон Усов.