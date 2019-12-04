Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Минэкономразвития России создали специальную программу поддержки компаний, которые участвуют в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости".

РФПИ занимается привлечением прямых иностранных инвестиций в российские компании и, как правило, рассматривает только проекты с выручкой не ниже 5 миллиардов рублей в год. Но сейчас в фонде готовы снизить этот порог до 2 миллиардов.

По словам директора департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Александра Молодцова, важнейшая мера поддержки участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" - помощь в построении производственных систем: на один из производственных потоков предприятия на полгода заходят эксперты Федерального центра компетенций, задача которых - вдвое увеличить скорость производственного процесса. Параллельно формируется команда из сотрудников, которая далее тиражирует этот опыт на другие потоки.

Есть и иная поддержка, например, льготные займы под 1 процент по программе, запущенной полгода назад Фондом развития промышленности для участников обрабатывающей промышленности. Для малого бизнеса предусмотрены субсидируемые банковские кредиты.

РФПИ - еще один партнер минэкономразвития, который помогает участникам нацпроекта привлечь финансирование.

- Для более глубокого вовлечения участников в нацпроект в РФПИ согласились серьезно смягчить свои условия. Мы не должны ограничиваться лишь работой по сокращению издержек на предприятии: надо понимать, что залог успеха в большей степени - в расширении рынка, товарной номенклатуры, в повышении конкурентоспособности, в выходе на экспорт, в выстраивании международных цепочек с партнерами. У наших предприятий таких партнеров обычно нет. И РФПИ как раз может предоставить помощь и финансовую, и консультационную поддержку, - говорит Александр Молодцов.

Нацпроект "Производительность труда" предполагает рост скорости производства

РФПИ работает с 2011 года и располагает собственными средствами в размере 10 миллиардов долларов. На них приходится 40 миллиардов от мировых предприятий-партнеров.

Потенциал роста производительности труда в сфере строительства оценивают в 60 процентов. Фото: Егор Алеев / ТАСС

Всего фонд инвестировал более 1,5 триллиона рублей, из них более 100 миллиардов - средства фонда, и более 1,4 триллиона - средства партнеров. Всего реализовано более 70 проектов. По правилам фонда на 1 рубль собственных инвестиций не может приходиться менее 1 рубля привлекаемых, однако результат по уже проведенным сделкам - 9 рублей привлеченных денег на 1 рубль своих. Минимальный размер инвестиций - 100 миллионов рублей.

РФПИ работает с предприятиями ЖКХ, строительной сферы, транспорта, сельского хозяйства

Финансирование РФПИ отличается от банковского, хотя оно тоже предполагается как срочное - рано или поздно фонд выходит из проекта. Владельцу бизнеса не нужно думать, как выдержать график платежей по займу, так как фонд приобретает долю в акционерном капитале. Также может быть создано совместное предприятие с собственниками бизнеса для реализации отдельных инвестпроектов. Как правило, инвестировать через РФПИ готовы два типа компаний: во-первых, это мировые лидеры той же отрасли, к которой относится финансируемая российская компания - в этом случае инвестор либо хочет выйти на российский рынок, либо приглашает компанию на свой. Как правило, они заинтересованы в участии в управлении компанией. Второй источник финансирования - это иностранные фонды, заинтересованные не в операционном управлении, а в доходности на свои инвестиции; контроль над проектом в этом случае остается за инициатором. Но недавно заработала еще одна модель финансирования под названием "Инвестиционный лифт".

- Мы можем вкладывать деньги, не привлекая зарубежных инвесторов, - отмечает советник "УК РФПИ" Александр Сафронов. - Здесь очень снижены требования по выручке и по бюджету проекта; выручка компании ограничена диапазоном 5 миллиардов рублей в год, а бюджет проекта - от 500 миллионов до 20 миллиардов рублей. Важным условием является то, чтобы конечными бенефициарами являлись резиденты России - физические лица, то есть дочерним предприятиям госкомпаний эта схема не подойдет.

Как правило, РФПИ работает с предприятиями ЖКХ, строительной сферы, транспорта, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности; также особое отношение здесь к компаниям, реализующим цели и задачи национальных проектов. У компании должно быть стабильное финансовое положение, которое нужно подтвердить отчетностью, лучше - по международным стандартам; хорошо, если есть бизнес-план и налажена система корпоративного управления - и, конечно, наличие конкурентных преимуществ и возможность увеличения доли рынка.