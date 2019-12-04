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04.12.2019 22:59
Рубрика: Экономика

Тропой Чингисхана

Россия построит второй газопровод в Китай через Монголию
Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Столичный выпуск № 275(8033)
Россия может построить второй газопровод в Китай с транзитом через Монголию. Вице-премьер Алексей Гордеев в кулуарах форума "Россия - Монголия" сообщил, что минэнерго и компании "Газпром" поручено подготовить техническое и экономическое обоснование такого маршрута.

"Это альтернативный маршрут проекта "Алтай", или "Сила Сибири - 2", который рассматривается по предложению монгольской стороны, - пояснил замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. - Ресурсная база та же - действующие месторождения в Западной Сибири. То есть здесь может возникнуть реальная конкуренция за российский газ между Европой и Китаем".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Маршрут "Силы Сибири - 2" должен был пройти через горный Алтай в Китай. Этот проект часто подвергался серьезной критике из-за сложностей в его технической реализации, экологических проблем и высокой стоимости. Путь через Монголию более протяженный, но он проходит по степным районам, поэтому обойдется дешевле, а также позволит, в отличие от маршрута через Алтай, доставить российский газ сразу в густонаселенные области Китая.

"Если Китай предложит релевантную цену, а Монголия - выгодные условия для строительства и транзита, то проект может оказаться экономически привлекательным", - считает Алексей Гривач.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Вице-премьеры Правительство Минэнерго Компании Нефть и газ Газпром Поставки газа в Китай
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