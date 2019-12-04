Россия предлагает свою систему ветсертификации странам ЕАЭС

Российская система электронной ветеринарной сертификации животноводческой продукции "Меркурий" может распространиться на все страны ЕАЭС, не исключает вице-премьер Алексей Гордеев.

Сейчас обсуждается возможность вхождения в нее белорусских молочников. "Мы предложили, чтобы вошли и белорусские партнеры, имеются в виду все производители и сырья, и готовой продукции", - сказал вице-премьер журналистам в ходе делового форума "Россия - Монголия. Ведение бизнеса на едином рынке ЕАЭС" .

Говоря о введении системы маркировки молочной продукции, которое планируется с 1 июня 2020 года в дополнение к электронной сертификации, вице-премьер отметил, что этот вопрос находится в компетенции минпромторга. "Наше поле деятельности, компетенция - это "Меркурий". Мы сейчас в стране завершили внедрение этой системы", - уточнил Алексей Гордеев.

Ранее представители отраслевых ассоциаций, в том числе Национальный союз производителей молока, выступили против обязательной маркировки, отметив, что это приведет к увеличению расходов. Кроме того, две тысячи заводов "не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы в установленные сроки", заявлял гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов.

Тем временем товарооборот между Россией и Монголией в 2019 году может составить около 2 миллиардов долларов. "По итогам 2018 года товарооборот увеличился на 21 процент, за первые восемь месяцев текущего года рост составил еще порядка 15 процентов", - сказал вице-премьер. Есть возможности для расширения сотрудничества, например в многосторонних интеграционных процессах, которые набирают обороты на Евразийском пространстве.

"Наша идея большого Евразийского партнерства предусматривает создание широкого контура экономической кооперации, свободной от торговых барьеров, опирающейся на нормы ВТО и учитывающей разнообразие моделей социально-экономического развития всех стран", - указал вице-премьер.

Есть план сотрудничества, в котором идет речь о формировании системы многосторонних и двухсторонних соглашений о свободной торговле, экономическом сотрудничестве, реализации в Евразии комплекса трансграничных инфраструктурных, производственных и цифровых проектов, скоординированном развитии международных транспортных маршрутов и экономических коридоров.

Россельхознадзор разрешил ввоз белорусского молока

Россельхознадзор с 4 декабря отменил запрет на поставки молочной продукции наливом с 32 предприятий Беларуси, сообщила пресс-служба ведомства. Это решение принято "после проведенной работы с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси", уточняется в сообщении.