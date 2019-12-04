Россия удвоит число кораблей с "Калибрами"

К 2023 году количество кораблей ВМФ России, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", удвоится. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на военном совещании в Сочи.

- Эти ракеты способны поражать цель на расстоянии до полутора тысяч километров, - отметил глава государства.

В 2019 году флот получит две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три единицы авиатехники, более 400 ракет и торпед. Ведется строительство девяти кораблей дальней морской зоны.

"Калибр" - семейство крылатых ракет морского базирования, предназначенных для поражения наземных, надводных и подводных целей. В последнем случае применяются ракето-торпеды 91Р1, летающие по баллистической траектории.

Главным достоинством "Калибра" является большая дальность его полета - для сравнения, радиус действия американской ПКР Harpoon 280 км. В ответ на выход США из ДРСМД началась разработка сухопутной ракеты "Калибр-М" с дальностью полета 4,5 тысячи километров и ядерной боеголовкой.