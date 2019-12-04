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04.12.2019,  
13:28
Текст:  Антон Валагин

Россия удвоит число кораблей с "Калибрами"

Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net
Фото: Виталий Кузьмин/vitalykuzmin.net

К 2023 году количество кораблей ВМФ России, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", удвоится.  Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на военном совещании в Сочи.

- Эти ракеты способны поражать цель на расстоянии до полутора тысяч километров, - отметил глава государства.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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В 2019 году флот получит две подводные лодки, 23 надводных корабля и судна обеспечения, три единицы авиатехники, более 400 ракет и торпед. Ведется строительство девяти кораблей дальней морской зоны. 

"Калибр" - семейство крылатых ракет морского базирования, предназначенных для поражения наземных, надводных и подводных целей. В последнем случае применяются ракето-торпеды 91Р1, летающие по баллистической траектории.

Главным достоинством "Калибра" является большая дальность его полета - для сравнения, радиус действия американской ПКР Harpoon 280 км. В ответ на выход США из ДРСМД началась разработка сухопутной ракеты "Калибр-М" с дальностью полета 4,5 тысячи километров и ядерной боеголовкой.

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