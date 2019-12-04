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04.12.2019 19:39
Рубрика: Экономика

Нетепличные условия

Россия увеличила импорт огурцов и помидоров
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Вопреки развитию новых тепличных технологий Россия увеличивает импорт огурцов и помидоров, рассказали "Российской газете" в ассоциации "Теплицы России".

В 2016 году ввоз томатов составил 464 тысячи тонн, огурцов - 116 тысяч тонн. А в 2018 году импорт томатов вырос до 577 тысяч тонн, огурцов - до 123 тысяч.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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"Останавливается строительство тепличных комбинатов, - сетует президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников. - При этом соседние государства, где лучше климатические условия и меры господдержки, запустили новые проекты по развитию тепличного хозяйства".

По его словам, в 2018 году возмещение капитальных затрат на строительство новых теплиц из бюджета было снижено с 20 до 10%, а с 2019 года и вовсе прекратилось. "Из мер поддержки остаются льготные кредиты, - отметил Ситников. - Спасибо, что их продлили с 8 до 12 лет".

Благодаря мерам господдержки Россия практически закрыла внутреннюю потребность по огурцам и подошла к такой же цели по томатам. Могли бы вовсю производить в теплицах перцы и баклажаны. "Технологических препятствий для этого нет. Мы даже научились выращивать в теплицах ананасы, кофе. В Ульяновске, например, выращивают голубику и землянику", - отметил Ситников.

Он предлагает рассмотреть возможность повышения таможенных пошлин на овощи защищенного грунта - минимум до 15%, например, с октября по март, когда отрасль особенно нуждается в защите.

Фото: iStock
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В ассоциации считают также, что МСП, применяющие единый сельскохозяйственный налог, имеют право на освобождение от уплаты НДС при выручке до 800 млн рублей и числе работников до 100 человек. Это позволит малым сельхозпредприятиям пережить последствия роста производственных затрат, которые составляют уже не менее 50% себестоимости продукции. "Ведь вкупе с отменой с 2019 года возмещения части прямых понесенных затрат на создание (модернизацию) тепличных комплексов малые сельхозпредприятия оказываются в крайне невыгодном для себя положении, что в свою очередь может привести к деградации отечественного рынка овощей защищенного грунта", - отметил Алексей Ситников.

В минсельхозе не прокомментировали инициативу ассоциации. При этом, по данным ведомства, за 9 месяцев текущего года аграрии собрали около 967 тысяч тонн овощей в защищенном грунте (учитываются и весенние неотапливаемые парники). Из этого объема в зимних теплицах было собрано 897 тысяч тонн овощей, что на 13,5% выше уровня прошлого года. Динамика по сбору огурцов - 12,8% (548 тысяч тонн), томатов - 15,2% (337 тысяч тонн). В 2019 году, сообщают в ведомстве, ожидается очередной рекорд по производству овощей в зимних теплицах - 1,15-1,2 млн тонн, что более чем на 15% выше планового показателя госпрограммы.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз
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