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Рубрика: Спорт

Занимают дорожки

Россияне сразятся за медали ЧЕ на короткой воде
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Призер Олимпийских игр и чемпионатов мира, трехкратный победитель общего зачета Кубка мира Владимир Морозов и мировой рекордсмен Климент Колесников возглавят сборную России по плаванию на европейском первенстве на короткой воде в Глазго.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главные соревнования зимнего сезона пропустят герои летнего чемпионата мира в Корее - Антон Чупков, Юлия Ефимова и Евгений Рылов. В олимпийский сезон длинная вода остается для них в приоритете.

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Зато можно будет понаблюдать за рождением новых звезд. Квалификационный норматив для участия в своем первом взрослом турнире выполнили 16-летний специалист в комплексном плавании Илья Бородин и 14-летняя брассистка Евгения Чикунова, которая финишировала на 200 м с юношеским рекордом мира (2.18,59). На этой дистанции Чикунова уже обыгрывала Ефимову во время отбора на ЧМ-2019. Но тогда в команду юную пловчиху не включили. Сейчас у нее появится отличный шанс себя проявить.

Каждый будет решать свои задачи. Тем более что бассейн многим хорошо знаком. Летом 2018-го пловцы уже стартовали в Глазго в рамках комплексного чемпионата Европы. Кто-то захочет взять реванш за неудачу. Например, Владислав Гринев. Тогда он остался четвертым на стометровке вольным стилем. Но уже спустя год оказался на мировом пьедестале в Кванджу. 25-метровый бассейн - это совсем другие расклады. Впрочем, Гринев настраивается на победу.

Фото: РИА Новости
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Климент Колесников, наоборот, громких обещаний не дает. На летнем ЧЕ он установил рекорд мира на дистанции 50 м на спине, финишировав за 24,00 секунды ровно. Потом были проблемы со здоровьем, восстановление и обидная "бронза" чемпионата мира. Проверить себя - вот, чего точно хочет Климент.

- Не знаю, смогу ли побить еще один рекорд. Этим летом возникли проблемы со здоровьем и подойти на пике к чемпионату мира не получилось, - отметил Колесников на пресс-конференции. - Правда, сейчас все в порядке, но я много работаю на тренировках. Это должно позволить снова выйти на хороший уровень.

Всего в чемпионате Европы примут участие 539 спортсменов из 49 европейских стран. Они разыграют 40 комплектов наград, а также поборются за лидерство в общекомандном зачете и специальный трофей Европейской лиги плавания (LEN).

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