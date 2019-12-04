Росстат подсчитал стоимость продуктов для оливье

На 4,6 процента в среднем увеличилась за год стоимость ингредиентов для традиционного новогоднего салата "Оливье".

По данным Росстата, которые приводит газета "Известия", цена репчатого лука выросла на 10% (до 24 руб за 1 кг), колбаса стала дороже на 6% (до 396 руб за 1 кг). Также на 6% выросли цены на консервированные огурцы и горох (до 164 руб за 1 кг), а майонез подорожал на 5% (до 176 руб за 1 кг). Десяток куриных яиц вырос в цене на 1% (до 59 руб), а вот морковь и картофель, наоборот, подешевели (до 26 и 20 рублей за 1 кг соответственно).

В среднем на приготовление салата для семьи из четырех человек требуется такое количество ингредиентов: консервированные огурцы (500 г), горох (380 г), картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г). По подсчетам издания, стоимость такой порции порядка тысячи рублей.

Дешевле обойдется приготовление "Сельди под шубой". Ингредиенты для нее за год выросли в цене на 2,6%. При этом сама сельдь за год подорожала на 4% - до 196 рублей за 1 кг, а свекла, напротив, подешевела на 8% - до 25 рублей за 1 кг.

Для приготовления блюда в среднем нужно: соленая сельдь (350 г), картофель (400 г), столовая свекла (350 г), морковь (200 г), куриные яйца (2 шт), репчатый лук (100 г), майонез (300 г). На четырех человек стоимость блюда составит более 600 рублей.