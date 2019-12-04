Рынок факторинга обратил внимание на госсектор

Рынок факторинга стагнирует: за 12 месяцев совокупный портфель вырос всего на 2% (до 472 млрд рублей), тогда как в предыдущие годы рост доходил до 40%, рассказал гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков на конференции "Факторинг в России - 2019".

При этом за 9 месяцев этого года у факторинговых компаний стало на 35,4% больше клиентов и на 14% больше дебиторов (к 9 месяцам 2018 года). Объем выплаченного финансирования превысил 1,6 трлн рублей.

Факторинг можно назвать альтернативой беззалоговому кредиту для предприятий, которые предоставляют своим клиентам товары или услуги на условиях отсрочки платежа. Участвуют три стороны - собственно факторинговая компания, которая выкупает долг покупателя товара или услуги, поставщик товара (кредитор) и покупатель (дебитор). Поставщикам факторинг помогает оптимизировать финансовые потоки и сократить дебиторскую задолженность со стороны покупателей. А покупателям - рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с поставщиками, особенно если их несколько.

Большинство участников рынка находится в поиске новых ниш. Основной спрос на факторинг, как ожидается, будут предъявлять госсектор, обрабатывающая промышленность, сектор услуг. Директор по продажам "Сбербанк Факторинг" Александр Пестов отметил, что факторы "наелись" ретейлом и сфокусировали внимание на сырьевых компаниях, в частности, нефтяных и металлургических.

Эксперты указывают на ограничения для работы факторов в госсекторе: очень короткие сроки отсрочек платежа для малого и среднего бизнеса (до 15 дней), высокую стоимость обслуживания одного контракта при небольшом среднем чеке. Экономически целесообразным обслуживание мелких чеков (50 тысяч рублей) может сделать цифровизация. Портфель таких сделок растет, а уровень дефолтности по ним участники рынка оценивают как приемлемый.

Пока только 4% МСП используют факторинг для досрочной оплаты контракта, показало исследование "ВТБ Факторинг" о практике применения инструментов финансирования цепи поставок (Supply Chain Finance, SCF. - Прим. ред.). Как рассказал руководитель дирекции по работе с клиентами "ВТБ Факторинг" Корнелиу Робу, среди преимуществ таких инструментов - возможность получить скидки от поставщиков за досрочную оплату (до 5%) или, наоборот, увеличить отсрочку платежа до 60-120 дней.

Одним из наиболее весомых преимуществ SCF каждый второй респондент назвал возможность работы на одной платформе с несколькими факторинговыми компаниями. По оценкам "ВТБ Факторинг", рынок SCF может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет и превысить 1 трлн рублей. "В последние два года мы видим растущий спрос крупных предприятий на решения по финансированию кредиторской задолженности", - рассказал Робу.

По прогнозам, в 2019 году портфель факторинговых компаний увеличится на 30-40%, до 800-850 млрд рублей.