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04.12.2019 19:35
Рубрика: Экономика

Отсрочка платежа нашла новые ниши

Рынок факторинга обратил внимание на госсектор
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 275(8033)
Рынок факторинга стагнирует: за 12 месяцев совокупный портфель вырос всего на 2% (до 472 млрд рублей), тогда как в предыдущие годы рост доходил до 40%, рассказал гендиректор RAEX Дмитрий Гришанков на конференции "Факторинг в России - 2019".

При этом за 9 месяцев этого года у факторинговых компаний стало на 35,4% больше клиентов и на 14% больше дебиторов (к 9 месяцам 2018 года). Объем выплаченного финансирования превысил 1,6 трлн рублей.

Фото: istock
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Факторинг можно назвать альтернативой беззалоговому кредиту для предприятий, которые предоставляют своим клиентам товары или услуги на условиях отсрочки платежа. Участвуют три стороны - собственно факторинговая компания, которая выкупает долг покупателя товара или услуги, поставщик товара (кредитор) и покупатель (дебитор). Поставщикам факторинг помогает оптимизировать финансовые потоки и сократить дебиторскую задолженность со стороны покупателей. А покупателям - рассчитывать на более выгодные условия сотрудничества с поставщиками, особенно если их несколько.

Большинство участников рынка находится в поиске новых ниш. Основной спрос на факторинг, как ожидается, будут предъявлять госсектор, обрабатывающая промышленность, сектор услуг. Директор по продажам "Сбербанк Факторинг" Александр Пестов отметил, что факторы "наелись" ретейлом и сфокусировали внимание на сырьевых компаниях, в частности, нефтяных и металлургических.

Эксперты указывают на ограничения для работы факторов в госсекторе: очень короткие сроки отсрочек платежа для малого и среднего бизнеса (до 15 дней), высокую стоимость обслуживания одного контракта при небольшом среднем чеке. Экономически целесообразным обслуживание мелких чеков (50 тысяч рублей) может сделать цифровизация. Портфель таких сделок растет, а уровень дефолтности по ним участники рынка оценивают как приемлемый.

Фото: iStock
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Пока только 4% МСП используют факторинг для досрочной оплаты контракта, показало исследование "ВТБ Факторинг" о практике применения инструментов финансирования цепи поставок (Supply Chain Finance, SCF. - Прим. ред.). Как рассказал руководитель дирекции по работе с клиентами "ВТБ Факторинг" Корнелиу Робу, среди преимуществ таких инструментов - возможность получить скидки от поставщиков за досрочную оплату (до 5%) или, наоборот, увеличить отсрочку платежа до 60-120 дней.

Одним из наиболее весомых преимуществ SCF каждый второй респондент назвал возможность работы на одной платформе с несколькими факторинговыми компаниями. По оценкам "ВТБ Факторинг", рынок SCF может вырасти до 100 тысяч поставщиков в течение пяти лет и превысить 1 трлн рублей. "В последние два года мы видим растущий спрос крупных предприятий на решения по финансированию кредиторской задолженности", - рассказал Робу.

По прогнозам, в 2019 году портфель факторинговых компаний увеличится на 30-40%, до 800-850 млрд рублей.

Экономика Финансы
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