Тренерский штаб хоккейной сборной России определился с составом на домашний этап Евротура, Кубок Первого канала, который пройдет в середине декабря.

В заявку на турнир вошли следующие хоккеисты:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс");

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов ("Авангард"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" Москва);

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" Москва), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Кирилл Семенов ("Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Никита Сошников ("Салават Юлаев").

С учетом важности Кубка Первого канала главный тренер сборной Алексей Кудашов не стал увлекаться экспериментами, вызвав в основном проверенных бойцов. Но тенденция на ослабление гегемонии в сборной ЦСКА и СКА сохранилась. Армейские клубы по-прежнему шире остальных представлены в основной команде: москвичи делегировали семь игроков, питерцы - восемь. Однако при этом есть казанский "Ак Барс", из которого приглашены сразу пять хоккеистов. Почему нет, если казанцы лидируют на Востоке Континентальной хоккейной лиги.

Приятно видеть, что при формировании состава тренеры проявили определенную гибкость. В команде нашлось место лучшему бомбардиру регулярного чемпионата КХЛ Шипачеву, у которого когда-то был непростой период в отношениях с руководителями сборной. В то же время вызваны люди вроде Семенова, Жафярова и Сошникова, парни, быть может, пока без громкого имени, но они здорово проявляют себя здесь и сейчас.

Без неожиданностей, правда, тоже не обошлось. Каким-то образом не нашлось места в команде для армейского защитника Богдана Киселевича и для лучшего бомбардира СКА в "регулярке" Сергея Плотникова. Не исключено, что чуть позже Кудашов объяснит эти и другие свои решения.

Напомним, сборная России стартует на Кубке Первого канала 12 декабря матчем против шведов на московской "Арене Легенд". Там же 14-го числа наши сыграют с Чехией, а завершат турнир хозяева игрой с финнами на футбольном стадионе "Зенита" в Питере 15 декабря.

Между тем

Континентальная хоккейная лига презентовала форму для Матча звезд-2020, который состоится в Москве 19 января. Как и прежде, это будет мини-турнир команд четырех дивизионов. Сборная дивизиона Боброва сыграет в красном, Тарасова - в белом, Чернышева - в синем и Харламова - в желтом. По мысли организаторов, при разработке формы за основу были взяты цвета символики столицы.