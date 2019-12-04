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Рубрика: Спорт

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Сборная России объявила состав на Кубок Первого канала
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 273(8031)
Тренерский штаб хоккейной сборной России определился с составом на домашний этап Евротура, Кубок Первого канала, который пройдет в середине декабря.

В заявку на турнир вошли следующие хоккеисты:

Фото: AP / Ross D. Franklin
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Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов ("Ак Барс");

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Вячеслав Войнов ("Авангард"), Рушан Рафиков ("Локомотив"), Артем Зуб, Игорь Ожиганов (оба - СКА), Андрей Педан, Альберт Яруллин, Никита Лямкин (все - "Ак Барс"), Андрей Миронов ("Динамо" Москва);

Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Павел Карнаухов (все - ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачев, Евгений Кетов, Александр Барабанов (все - СКА), Вадим Шипачев ("Динамо" Москва), Владимир Ткачев ("Ак Барс"), Кирилл Семенов ("Авангард"), Дамир Жафяров ("Торпедо"), Никита Сошников ("Салават Юлаев").

С учетом важности Кубка Первого канала главный тренер сборной Алексей Кудашов не стал увлекаться экспериментами, вызвав в основном проверенных бойцов. Но тенденция на ослабление гегемонии в сборной ЦСКА и СКА сохранилась. Армейские клубы по-прежнему шире остальных представлены в основной команде: москвичи делегировали семь игроков, питерцы - восемь. Однако при этом есть казанский "Ак Барс", из которого приглашены сразу пять хоккеистов. Почему нет, если казанцы лидируют на Востоке Континентальной хоккейной лиги.

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Приятно видеть, что при формировании состава тренеры проявили определенную гибкость. В команде нашлось место лучшему бомбардиру регулярного чемпионата КХЛ Шипачеву, у которого когда-то был непростой период в отношениях с руководителями сборной. В то же время вызваны люди вроде Семенова, Жафярова и Сошникова, парни, быть может, пока без громкого имени, но они здорово проявляют себя здесь и сейчас.

Без неожиданностей, правда, тоже не обошлось. Каким-то образом не нашлось места в команде для армейского защитника Богдана Киселевича и для лучшего бомбардира СКА в "регулярке" Сергея Плотникова. Не исключено, что чуть позже Кудашов объяснит эти и другие свои решения.

Напомним, сборная России стартует на Кубке Первого канала 12 декабря матчем против шведов на московской "Арене Легенд". Там же 14-го числа наши сыграют с Чехией, а завершат турнир хозяева игрой с финнами на футбольном стадионе "Зенита" в Питере 15 декабря.

Между тем

Континентальная хоккейная лига презентовала форму для Матча звезд-2020, который состоится в Москве 19 января. Как и прежде, это будет мини-турнир команд четырех дивизионов. Сборная дивизиона Боброва сыграет в красном, Тарасова - в белом, Чернышева - в синем и Харламова - в желтом. По мысли организаторов, при разработке формы за основу были взяты цвета символики столицы.

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