Компанию Google, а точнее, ее материнскую структуру - гигантский холдинг Alphabet - покинули два самых известных "гуглера" в мире, Сергей Брин и Ларри Пейдж. Именно они в 1998 году запустили поисковик Google.

Брин занимал пост президента Alphabet, Пейдж находился на должности генерального директора. Теперь вместо них руководить и Google, и самой Alphabet будет нынешний генеральный директор Google Сундар Пичаи.

Холдинг Alphabet, в который вошла и Google, и все другие проекты, был создан в 2015 году. Его возглавил как раз Сундар Пичаи. Такая схема управления, когда один - президент, второй - директор, а компаний к тому же еще и две, кажется слишком сложной, и это заметили Брин и Пейдж. В своем письме они заявили, что уходят именно для того, чтобы упростить структуру менеджмента.

"Мы никогда не были теми, кто будет держаться за руководительские должности, если есть более эффективные способы управлять компанией", - подчеркнули основатели Google. Отходить от управления полностью они не собираются - Пейдж и Брин останутся членами совета директоров. Стоит отметить, что большинство доходов холдингу приносит именно Google. Множество проектов, которые входят в структуру Alphabet, можно назвать дотационными. Среди них - направление беспилотных автомобилей Waymo, искусственный интеллект DeepMind, космические проекты X, исследования старения и здоровья Calico и Verily.

Поэтому решение Сергея Брина и Ларри Пейджа выглядит достаточно логичным - серьезный коммерческий менеджмент нужен в основном Google, которым успешно управляет Сундар Пичаи.