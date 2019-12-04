Ученые: совместное чтение с родителями улучшает речевые навыки детей

Специалисты американской Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона доказали, что совместное чтение книг с родителями увеличивает словарный запас детей и улучшает их речевые способности. Причем справедливо это даже для тех детей, которые имеют генетические особенности, осложняющие процесс обучения, пишет MedicalXpress.

Результаты исследования опубликованы в The Journal of Pediatrics. Оно охватило около 5 тысяч детей, родившихся с 1998 по 2000 год в США. Как выяснилось, дети, которым много читали в год, к трем годам имели более высокий словарный запас.

Авторы исследования подчеркнули, что ключевое значение имеет позитивная среда воспитания, близкий контакт ребенка с родителями - именно от этого зависит шанс на благоприятное развитие малыша, даже если у него существует генетический риск сложностей с обучением и поведением.

Ученые говорят, что родители должны ежедневно читать своим детям, это обеспечивает развитие грамотности и языковых навыков с раннего детства.