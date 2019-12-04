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Создатель "Шерлока" и актриса Карен Гиллан планируют совместный проект

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    04.12.2019, 19:30
Текст:   Юлия Авакова
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Бывший шоураннер "Доктора Кто" Стивен Моффат и его шотландская соотечественница актриса Карен Гиллан, запомнившаяся многим поклонникам легендарного сериала по роли Эми Понд, одной из спутниц Одиннадцатого Доктора (Мэтта Смита), обсуждают возможность совместной работы. Об этом сообщает британское издание RadioTimes.

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
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Гиллан, недавно попробовавшая себя в режиссуре ("Вечеринка только начинается" / The Party's Just Beginning) сказала, что Моффат, по ее мнению, является одним из самых талантливых и замечательных сценаристов в мире. Она также намекнула, что в дальнейшем не прочь развиваться в направлении режиссуры и была бы рада, если бы ей довелось снять фильм по сценарию своего старого знакомого. "Мы говорим кое о чем, но это все, что я могу сказать", - таинственно произнесла Гиллан.

О чем идет речь - неизвестно. На данный момент Стивен Моффат планирует снять криминальный триллер "Человек внутри" (Inside Man) и научно-фантастическую драму под названием "Жена путешественника во времени" (The Time Traveler's Wife, не путать с одноименным американским фильмом 2008 года), а также на пару с Марком Гейтиссом занимается подготовкой к выпуску "Дракулы". Все остальное, включая призрачный пятый сезон "Шерлока", - из области догадок.

Поводом для разговора стала встреча между Стивеном Моффатом, Карен Гиллан, Артуром Дарвиллом (который сыграл мужа Эми Понд) и Мэттом Смитом. "Мы изо всех сил стараемся поддерживать отношения, со времени съемок "Доктора Кто" между нами существует какая-то связь. Это было незабываемо! Ничто на свете с этим не сравнится!", - воскликнула Гиллан.

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