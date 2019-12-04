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04.12.2019 13:54
Рубрика: В мире

Стало известно, где живут самые знающие школьники

Текст: Константин Волков

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в течение трех лет (2015-18 годы) проводила исследование PISA, выясняя, в каком регионе мира школьники старших классов (возраст респондентов 15 лет) показывают лучшие результаты по математике, естественным наукам и чтению - эти три дисциплины были сочтены ключевыми в школьном образовании.

Высшие баллы - 555, 591 и 590 соответственно - набрали школьники из провинций Цзянсу и Чжэцзян на востоке КНР, а также китайские города центрального подчинения Пекин и Шанхай.

Эксперты обращают внимание, что успехи демонстрируют жители наиболее экономически развитых регионов КНР (только вышеперечисленные четыре региона участвовали в исследовании), тогда как если бы опрос проводился по стране в целом, результат был бы хуже. Однако в ОЭСР ответили, что эти четыре региона сопоставимы с крупной развитой страной с населением 180 миллионов человек и вполне может считаться репрезентативными.

При этом американские школьники заняли 13-е место, набрав 478 баллов по математике, 502 по естественным наукам и 505 по чтению. В первую пятерку регионов, что интересно, попала и Эстония.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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У России показатели оказались лучше, чем в среднем по ОЭСР, особенно в плане математики, где она заняла 27-место. По чтению и естественным наукам она оказалась на 31-м месте.

Авторы исследования отмечают, что несмотря на рост вложений в образование по всему миру в среднем на 15 процентов за последние годы, уровень образования в западном мире и в Японии стагнирует.

Так, среди недостатков эксперты отмечают слабый средний уровень по математике или естественным наукам. Например, каждый четвертый школьник оказался не в состоянии конвертировать цену товара в другую валюту.

Что касается чтения, то на пять процентов увеличилось число подростков, считающих чтение напрасной тратой времени по сравнению с 2009 годом. При этом девочки показывают лучшие успехи в чтении, нежели мальчики. Однако разрыв в навыках чтения между самыми богатыми и самыми бедными учениками составляет 3-4 года.

Зато школьники сейчас проводят на час больше времени в интернете (в среднем 3 часа в будни и 3,5 часа в выходные), чем десять лет назад.

Всего в исследовании приняли участие порядка 600 тысяч школьников в 79 странах.

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