Накануне стартовал чемпионат России по новой олимпийской дисциплине - баскетболу 3х3.

По регламенту турнира регулярная стадия из восьми этапов определит 10 мужских и пять женских команд, которые сыграют в главном финале. Пока же клубы провели первый этап в Воронеже.

У женщин было всего четыре участника, которые сначала сыграли друг с другом в один круг. Лучшая команда сразу выходила в финал, а финишировавшие второй и третьей должны были провести дополнительную полуфинальную встречу.

За первое место шла борьба между командой "ЦОП-Санкт-Петербург" (Анастасия Доброхотова, Юлия Миронова, Дарья Назарова, Екатерина Тимченко) и столичной МБА (Вероника Логинова, Евгения Поперечная, Олеся Туманова, Надежда Языкова).

Чуть удачливее были девушки из Москвы - 18:16, которые в итоге и стали победительницами этапа.

В мужской части турнира по традиции выступали 12 команд. В финальном матче болельщиков ждало противостояние клубов "Гагарин" (Химки) и питерского "ЦОП‑Нева".

Как сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ), решающий матч начался для "Гагарина" обескураживающе: к первому тайм-ауту он успел пропустить 13 (!) очков.

Перерыв пошел "Гагарину" на пользу: он не позволял забить соперникам полторы минуты, заметно сократив отставание (13:11). Однако догнать петербуржцев химчане так и не смогли. В итоге счет на табло оказался 21:17 в пользу "ЦОП-Нева".

Второй этап чемпионата России пройдет 14 декабря в Кстово.