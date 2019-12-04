Стартует рекордный, 19-й по счету, сезон "Тайн следствия"

Премьеру нового, 19-го сезона, сериала, ставшего уже культовым - "Тайны следствия" ждут миллионы телезрителей. За главную героиню - Марию Швецову в исполнении Анны Ковальчук, многие поклонники "Тайн следствия" волнуются, как за родного человека. 19-й сезон - это абсолютный рекорд, еще ни один российский сериал не достигал такой отметки. Сериал "Тайны следствия" опередил проекты "Солдаты" (17 сезонов) и "Улицы разбитых фонарей" (16 сезонов). Всего за восемнадцать сезонов было отснято 282 серии. За это время Мария Швецова приняла участие в раскрытии 144 особо тяжких преступлений. При этом останавливаться на цифре 19 создатели сериала не собираются.

Авторы обещают, что новый сезон "Тайн следствия" станет одним из самых напряженных и динамичных. В сериале появятся новые действующие лица, а знакомые персонажи проявят себя с неожиданной стороны. Преступления потрясут изощренностью и драматизмом, а сыщики - хладнокровием и настойчивостью. Им предстоит расследовать жестокие убийства, раскрыть секрет "секты самоубийц", найти причину необъяснимых, но смертельно опасных нападений, спасти от похищения сына богатого бизнесмена, а в личной жизни у Марии Швецовой могут произойти неожиданные перемены, ведь её сердце свободно, а душа открыта настоящему чувству.

Однако это все общая канва. А подробности 19-го сезона таковы. Соратники Марии Сергеевны Швецовой пошли на повышение. У подполковника Кораблева (Игорь Николаев) теперь отдельный кабинет. Для усиления отдела к ним переводят оперативника из Москвы, Олега Платонова (Алексей Комашко). Его методы резко отличаются от стиля петербургских коллег. Жесткий, брутальный, взрывной Платонов не привык работать под началом женщины. Федор Курочкин (Александр Новиков) полностью поглощен своей ролью молодого отца, и это отвлекает его от работы. А у Марии Сергеевны в личной жизни штиль. Знакомство с Платоновым ее скорее раздражает, хотя никто не может сказать, что ее отношение к нему останется таким навсегда. Только приезд любимой 19-летней дочери Златы (Злата Ковальчук) заставляет Машу вспомнить о том, что она мать и даже глава семейства, а не только офицер юстиции. Мария Сергеевна знает, что у Златы есть тайна и уверена, что она должна раскрыть и эту загадку. Борис Шипов (Антон Ксенёв), пришедший в отдел несколько лет назад, оказался типичным "оборотнем в погонах". Ради своих детей - у него сын и дочь от разных женщин, - Борис пытается покончить с преступлениями и начать жить честно. Но прошлое не отпускает его.

Кстати, в роли Златы, дочери Марии Сергеевны, выступает Злата Ковальчук. Рождение маленькой Златы стало одним из самых искренних и трогательных эпизодов первого сезона сериала. И вот, спустя 19 лет, зрители снова увидят дочь актрисы Анны Ковальчук в роли дочери следователя Швецовой.

"Главная интрига сезона - наладится ли личная жизнь Марьи Сергеевны… Эмоциональный фон остается тем же: Марья Сергеевна так же расстраивается, негодует, так же плачет, смеется и радуется. Мне кажется, это классно. Несмотря на то, что следствие действительно шагнуло вперед, - теперь уже по какой-то микрочастице, по ДНК можно восстановить полную картину преступлений, - люди остаются людьми. Никакие гаджеты и новые технологии не заменят человеческие чувства, - говорит Анна Ковальчук. И продолжает: "19-й сезон смотреть нужно обязательно. Именно в нем сложились все линии, а то было такое ощущение, как будто паззлы неполные. И не хватало, на мой взгляд, любовной линии, не хватало расследования, мест преступления… А в этом сезоне все складывается. И боль Марии Сергеевны, и, в то же время, какая-то надежда. И возвращение к себе - во всех смыслах! Смотрите с удовольствием!"