Столтенберг рассказал об одновременном диалоге и сдерживании России

Лидеры стран НАТО на саммите в Лондоне высказались за диалог с Россией, не отказываясь от стратегии ее сдерживания. Об этом по итогам встречи, на которой подходы к России стали одной из центральных тем, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщив, что государства-участники и далее будут "повышать боеготовность сил".

Столтенберг и заявил о стремлении к "полноформатному диалогу" и "улучшению отношений" с Россией, которая является самым крупным соседом военного блока, но речь скорее идет о поддержании минимальных контактов, которые "нужны для предотвращению инцидентов".

Ведь хотя генсек и утверждает, что двойной подход в духе "диалог и сдерживание" имеет право на жизнь, на практике действия стран НАТО откровенно враждебны к Москве. В заявлении по итогам саммита Россию вновь называют "угрозой евро-атлантической безопасности". Кроме того, на саммите был принят оборонный план для стран Прибалтики и Польши. Наконец, государства альянса выразили обеспокоенность тем, что Анкара закупает российские зенитно-ракетные комплексы С-400, отказавшись интегрировать их в систему противоракетной обороны НАТО.