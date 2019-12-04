Трамп назвал отказался от пресс-конференции на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп уже второй раз за последние сутки сумел превратить занудную пресс-конференцию в настоящее шоу. На мероприятии по итогам саммита НАТО, состоявшегося сегодня в Лондоне, он назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо "двуличным", а затем и вовсе отказался проводить итоговую пресс-конференцию.

Правда американский лидер сразу добавил, что Трюдо "хороший парень", которому, тем не менее, пришлось напомнить, что "он (имеется ввиду Канада) не платит 2 процента (на оборонные расходы), а должен платить больше". "Могу себе представить, что он недоволен, но что поделать", - резюмировал Трамп.

Как отмечает британская The Independent, столь бурную реакцию Трампа вызвало появившееся в соцсетях видео из кулуаров саммита, на котором Трюдо и другие лидеры предположительно насмехаются над нашумевшей пресс-конференцией главы Белого дома с президентом Франции. "У его советников буквально челюсти поотваливались", - смеялся Трюдо, предположительно, имея в виду Трампа.