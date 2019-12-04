Трамп назвал "шуткой" доклад о своем импичменте

Доклад о расследовании по импичменту президента США Дональда Трампа является "шуткой". Такую оценку документу, который был опубликован во вторник комитетом по разведке Палаты представителей США, дал сам глава Белого дома.

По словам американского лидера, тот процесс, который затеяли его противники из Демократической партии, "очень плох для страны". При этом он подчеркнул, что союзники из Республиканской партии "сплотились" вокруг него.

Как признают даже настроенные против Трампа либеральные эксперты, сохраняющаяся поддержка Трампа со стороны республиканцев позволит ему избежать отстранения от должности, поскольку его союзники имеют большинство в Сенате, который по конституции и должен вынести окончательный вердикт.

Накануне комитет по разведке Палаты представителей США, которая контролируется демпартией, опубликовал доклад о расследовании против Трампа, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и препятствовании следствию. Теперь документ передадут в юридический комитет, который решит, выдвигать ли обвинения для импичмента главы государства.