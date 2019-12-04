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04.12.2019 22:11
Рубрика: В мире

Трамп назвал "шуткой" доклад о своем импичменте

Текст: Игорь Дунаевский

Доклад о расследовании по импичменту президента США Дональда Трампа является "шуткой". Такую оценку документу, который был опубликован во вторник комитетом по разведке Палаты представителей США, дал сам глава Белого дома.

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По словам американского лидера, тот процесс, который затеяли его противники из Демократической партии, "очень плох для страны". При этом он подчеркнул, что союзники из Республиканской партии "сплотились" вокруг него.

Фото: Evan Vucci/ AP
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Как признают даже настроенные против Трампа либеральные эксперты, сохраняющаяся поддержка Трампа со стороны республиканцев позволит ему избежать отстранения от должности, поскольку его союзники имеют большинство в Сенате, который по конституции и должен вынести окончательный вердикт.

Накануне комитет по разведке Палаты представителей США, которая контролируется демпартией, опубликовал доклад о расследовании против Трампа, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и препятствовании следствию. Теперь документ передадут в юридический комитет, который решит, выдвигать ли обвинения для импичмента главы государства.

В мире США Дональд Трамп
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