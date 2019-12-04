Трамп рассказал о проблеме контроля над ядерными вооружениями

Контроль над ядерными вооружениями является "важнейшей для мира проблемой", а потому США ведут диалог с Россией по соответствующим соглашениям. Об этом по итогам саммита НАТО, состоявшегося в Лондоне, в среду заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон контактирует с Москвой "по многим вопросам", но контроль над ядерными арсеналами "серьезнее, чем любая другая проблема, а потому над этим идет работа". Трамп отметил, что президент России Владимир Путин "хочет решить эту проблему, и мы этого хотим, равно как и Китай". Таким образом Трамп прокомментировал недавнее послание о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе, которое российский лидер направил западным коллегам после выхода США из соответствующего договора.

Трамп также рассказал, что пока не принято решений о введении санкций, которыми Вашингтон надеется попытаться затормозить реализацию проекта "Северный поток-2". Президент США назвал это проблемой, с которой "должна разобраться сама Германия".