Трамп сделал странные заявления о нечистотах, плывущих в США

Президент США Дональд Трамп провел несколько длительных внеплановых пресс-конференций на полях саммита НАТО. Канадский премьер Джастин Трюдо сидел рядом с главой Белого дома и непринужденно беседовал с ним, когда Трамп неожиданно прервал разговор и сделал ряд странных заявлений, касающихся природы и климата, сообщает австралийский портал 9news.

"Я очень верю в очень, очень кристально чистую, чистую воду и чистый воздух. Это большая часть изменения климата", - сказал Трамп, который, напомним, отозвал подпись Соединенных Штатов под Парижским климатическим соглашением.

"Я также вижу, что происходит с нашими океанами, где некоторые страны сбрасывают в него неограниченное количество вещей. Они (нечистоты) плавают. Они стремятся плыть в Соединенные Штаты. Я вижу, что это происходит, и никто никогда не видел ничего подобного, и сейчас получилось хуже, чем раньше", - заключил Трамп, заставив призадуматься экспертов и журналистов, почему он решил высказаться на некомфортную для себя тему.

После пресс-конференции Дональд Трамп и его жена Мелания прибыли на королевский прием вслед за другими мировыми лидерами. Прием в Букингемском дворце был организован королевой Елизаветой II. Из членов королевской семьи его посетили принц Чарльз и его супруга Камилла, принц Уильям и его супруга Кейт, а также принцесса Анна. Наблюдатели отметили отсутствие на приеме любимого сына королевы, принца Эндрю и ее внука, принца Гарри.