Трамп в очередной раз заявил о желании поладить с Россией

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на саммите НАТО в Лондоне Дональд Трамп затронул тему отношений с Россией. Глава Белого дома заявил, что российская и американская стороны "ладят" между собой, то же, по его словам, следует сделать и альянсу. Также Трамп напомнил, что еще в ходе своей предвыборной кампании говорил, насколько важно сохранять хорошие отношения с Москвой.

Трамп отметил, что альянс должен всегда быть готовым к возможной конфронтации с любой страной. Причем, по словам американского лидера, угроза может исходить не от России, а от других государств. К числу этих потенциальных вызовов глава Соединенных Штатов отнес Китай, который совершает "невероятный подъем", а также исламизм.

Трамп также заявил о возможности достижения договоренности с Россией по теме ядерного оружия, передает ТАСС. Что касается выхода США из РСМД, по словам Трампа, Вашингтон готов заключить новый договор с Москвой. "Думаю, что у нас получится очень хорошо. Откровенно говоря, это одна из самых важных задач, которую мы можем выполнить вместе", - добавил президент США.