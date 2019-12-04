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04.12.2019 15:09
Рубрика: Общество

В Египте под грудой мусора нашли украшения Рамзеcа II

Текст: Денис Передельский
Фото: Egypt Ministry of Antiquities Фото: Egypt Ministry of Antiquities
Фото: Egypt Ministry of Antiquities

Совместная египетско-германская археологическая миссия при проведении раскопок в Матарии обнаружила огромную стену периода Нового царства, а также фрагменты украшений из храма периода правления Рамзеса II с изображениями этого фараона.

Об открытии рассказывает Ahram Online. Его совершила миссия, в состав которой входят сотрудники Министерства по делам древностей Египта, Лейпцигского университета и Университета прикладных наук Майнца.

Фото: Regione Sicilia
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Уже много лет она исследует храм бога Солнца Ра в Матарии. В этом году раскопки проводились в юго-западном секторе археологического участка, где ранее было обнаружено небольшое тысячелетнее кладбище.

Под слоем археологического мусора исследователи обнаружили множество любопытных артефактов. Так, была найдена огромная глиняная стена, покрытая различными изображениями. Она датирована периодом Нового царства (1550-1069 гг. до н.э.)

В толстом слое мусора возле нее были найдены фрагменты скульптуры Среднего царства (2040-1783 гг. до н. э.), а также различные формы для изготовления амулетов.

Также были найдены обломки барельефов из храма периода правления фараона Рамзеса II (1279-1213 гг. до н. э.) Среди них выделяется одна очень хорошо сохранившаяся плита. На ней изображен сам Рамзес II, который стоит на коленях перед богом Солнца Ра - повелителем неба и правителем Гелиополиса.

На соседнем участке археологи обнаружили фрагменты двух царских скульптур. Одна из них была изготовлена из кварцита и, вероятно, изображала фараона Сети II (1200-1194 гг. до н.э.)

Вторая скульптура была вырезана из красного гранита. Ученые предполагают, что она могла изображать либо одну из жен Рамзеса II, либо одну из богинь - Исиду или Хатхор.

В ходе раскопок были найдены и другие многочисленные артефакты, самые древние из которых относятся примерно к 3500 году до н.э.

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