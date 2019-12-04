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04.12.2019 12:54
Рубрика: Власть

В 2020 году пройдет эксперимент по введению электронных трудовых книжек

Текст: Владислав Куликов
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект о проведении эксперимента по внедрению электронных трудовых книжек. Участие в проекте для работников будет добровольным, а на создание специального сервиса планируется выделить в будущем году 124,6 миллиона рублей.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

"Планируется, что в будущем году вступит в силу закон, вводящий электронные трудовые книжки, - напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - На первом этапе переход на электронные трудовые книжки будет добровольным. До 31 декабря 2020 года каждый работающий гражданин должен будет сделать выбор и подать работодателю заявление о том, продолжать ли вести его трудовую книжку или перейти на хранение информации только в электронном виде. Если человек не подаст заявление, по умолчанию работодатели продолжат вести бумажную трудовую книжку. Но на молодых людей, которые впервые поступят на работу после 31 декабря 2020 года, будут открываться только электронные трудовые книжки".

Фото: Евгений Курсков/ТАСС
Принят закон о введении электронных трудовых книжек

По его словам, работодатели будет ежемесячно представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности своих работников, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки.

"Сейчас подготовлен законопроект о проведении эксперимента по внедрению электронных трудовых книжек, в ходе которого будут апробированы технологии и выявлены возможные проблемы, - рассказывает Владимир Груздев. - По итогам эксперимента будет подготовлен доклад с предложениями о совершенствовании законодательства. Для создания и функционирования электронного сервиса "Работа в России" потребуется выделение в 2020 году бюджетных средств в сумме 124,6 миллионов рублей. Проведение эксперимента планируется с 1 апреля по 31 декабря будущего года. Для работников участие в эксперименте будет добровольным".

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