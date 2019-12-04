В больницах Доминиканы остались 18 пострадавших в ДТП россиян

Двое российских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом 26 ноября, выписаны из больниц в Доминикане, передает РИА Новости со ссылкой на представителя туроператора Anex Tours Валерию Ферафонтову. При этом в медучреждениях еще остаются 18 пострадавших. Трое из них - в тяжелом состоянии.

"Двоих россиян врачи выписали из больницы, и шестерых перевели из отделения интенсивной терапии в обычный стационар, - уточнила она. - Ещё двое соотечественников во вторник вылетели в Москву".

Напомним, что авария произошла 26 ноября по пути в аэропорт. Автобус с туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся. Погибших нет, различные травмы получили около 30 человек.