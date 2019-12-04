Российские клубы проведут свои первые декабрьские матчи в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги. В четверг ЦСКА примет литовский "Жальгирис", а "Химки" на следующий день сыграют на своем паркете с испанской "Барселоной". Наконец, "Зенит" в Питере встретится с французским "Виллербаном".

Со времени эпических сражений ЦСКА и "Жальгириса" за чемпионские титулы прошло более тридцати лет, а вывеска противостояния все так же продолжает будоражить болельщиков по обе стороны баррикад. Хотя в Евролиге о каком-то равенстве сил говорить не приходится. С 2000 года команды провели 23 очные встречи, из которых прибалты смогли выиграть лишь три. Другое дело, что все три победы "Жальгириса" пришлись на период начиная с 2017 года. И, пожалуй, самая памятная из них была одержана в мае прошлого года в матче за третье место "Финала четырех" в Белграде.

Но в четверг подопечным Шарунаса Ясикявичюса уготована роль аутсайдера. И дело не только в том, что в новейшей истории "Жальгирис" еще ни разу не побеждал ЦСКА в Москве. В нынешнем сезоне Евролиги "зеленые" выступают как-то совсем неудачно. У команды пять поражений подряд, а всего в "регулярке" из 11 матчей "Жальгирис" сумел выиграть лишь трижды. Хуже дела идут только у "Зенита", замыкающего турнирную таблицу с двумя победами в 11 играх.

У ЦСКА до недавнего времени тоже дела шли неважно. Но после двух гостевых поражений в Испании подопечные Димитриса Итудиса резко улучшили себе настроение, разгромив на выезде одного из лидеров регулярного чемпионата "Барселону" (96:87). Правда, затем последовало фиаско в гостевом матче с УНИКСом, но наверняка ЦСКА приложит все силы, чтобы вернуться на победную стезю уже сегодня в "Мегаспорте".

Тем временем "Химкам" предстоит повторить подвиг армейцев, правда, на своем паркете. Трудно предсказать, каким образом крупная победа ЦСКА в Каталонии скажется на сегодняшней игре. С одной стороны, армейцы наглядно показали слабые стороны "Барсы", с другой - испанцы явно приедут в Мытищи с двойной мотивацией.

А ведь и без того встречи с "сине-гранатовыми" всегда были для "Химок" тяжелым испытанием. Последние четыре очных матча этих команд завершились в пользу "Барселоны". Поражение завтра - крайне нежелательно. Подмосковная команда и так проиграла в Евролиге три предыдущих матча.

Остается надеяться, что уверенности химчанам прибавит результативная победа в Единой лиге над "Нижним Новгородом" - 113:87, совпавшая с возвращением на паркет приболевшего Алексея Шведа. Должен сыграть завтра и сербский разыгрывающий "Химок" Стефан Йович, которого тренерский штаб не задействовал в игре с "Нижним", чтобы приберечь для более статусного матча.

- Не сомневаюсь, что "Барселона" сделает выводы из игры с ЦСКА, - отметил в интервью "Матч ТВ" главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис. - Когда в действиях команды порядок, она играет здорово. А нам в первую очередь надо позаботиться об игре в защите. Хорошо сыграем в обороне - есть шансы на успех. Если же будем рассчитывать только на наше нападение, то нам придется нелегко.

Ну и наконец, завтра питерский "Зенит" примет "Виллербан". Это будет матч двух новичков Евролиги. И подходят они к нему в удручающем состоянии. Французы проиграли три матча подряд, причем в последнем уступили 31 очко израильскому "Маккаби". У питерцев картина еще более мрачная: безвыигрышная серия подопечных Жоана Пласы достигла уже шести матчей.

ЦСКА, крупно обыграв на той неделе в гостях "Барселону", наглядно показал "Химкам" слабые места каталонского клуба

Причем дела у "Зенита" ладятся не только в Европе, но и в Единой лиге. Накануне питерская команда на своем паркете сенсационно уступила пермской "Парме" - 80:86. Это первая победа пермяков над "Зенитом" за всю историю встреч соперников. Великолепный перформанс выдал центровой гостей и, что важно, сборной России Артем Забелин, с 19 очками ставший самым результативным игроком матча.

- Моя первая мысль после этой игры такая: мы - команда, которая работает на 100 процентов, и когда мы выкладываемся полностью, мы можем со всеми сражаться, не только в Единой лиге, но и в Евролиге. У нас есть талант, есть понимание, есть даже мудрость, чтобы играть против любой команды в Европе. Но когда мы играем на 70 процентов, мы можем всем проиграть, - констатировал рулевой "Зенита" Жоан Пласа.

Что ж, в пятницу питерцам 70 процентов тоже, весьма вероятно, может не хватить.

Где будем смотреть

5 декабря, четверг

"Матч ТВ"

20.00 ЦСКА - "Жальгирис". Прямая трансляция.

6 декабря, пятница

"Матч! Страна"

20.00 "Химки" - "Барселона". Прямая трансляция.

"Матч! Игра"

20.00 "Зенит" - "Виллербан". Прямая трансляция.