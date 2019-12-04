В канун 75-летия Победы в России выходит в прокат фильм "Ржев". В основу сценария драмы, сюжет которой основан на событиях 1942-1943 годов, легла повесть "Искупить кровью" писателя-фронтовика, участника событий Вячеслава Кондратьева.

И среди тех, кто создавал фильм, есть потомки участников ржевской битвы. Так, актер Владимир Стержаков на премьере в Музее Победы на Поклонной горе в кинотеатре "Поклонка" рассказал вот что:

"В 1942 году подо Ржевом погиб мой дед Осип Стержаков. Могилы нет, останков нет. Было прямое попадание снаряда. Мы как величайшую реликвию храним похоронку, которую получила бабушка, и долго искали хоть какую-то запись о деде. И нам прислали запись на амбарной книге, где разными почерками было написано, что он пал смертью храбрых".

Время действия фильма Игоря Копылова "Ржев" ограничено одними сутками. После боев под селом Овсянниково от роты осталась только треть, но из штаба приходит приказ держать деревню любой ценой. Герои понимают, что не выживут. И тут в Овсянниково прибывает начальник особого отдела, который должен разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот.

Кстати

Факты о фильме

- Снимать "Ржев" планировали в селе Овсянниково, о котором и идет речь в фильме. Но из-за проблем с пиротехническими работами, массовыми сценами боев, размещением массовки от этой идеи отказались. Подходящую локацию удалось найти под Петербургом.

- Съемки шли в чистом поле. Все, что зритель увидит в кадре, - работа художников и декораторов. Деревенские дома выкупались, их разбирали и перевозили на Ржевский полигон и снова собирали. Кинематографисты делали улицы, вкапывали столбы, завозили утварь в дома. Рыли окопы и строили блиндажи по немецким чертежам.

- Съемки шли зимой, ночью температура понижалась до -30. Актеров и массовку одевали в форму солдат того времени - кирзовые сапоги, неутепленное белье - чтобы они находились в тех же условиях, что и бойцы в 42-м.

- В фильме нет женских ролей.

- Права на показ проданы в Германию, Северную Америку, Францию, Японию и Республику Корея.

Трейлер смотрите на сайте "РГ"

Прямая речь

Без глянца и приключений

Инесса Юрченко, продюсер:

- Это жесткое мужское кино, в котором нет места сантиментам. Мы взялись за такую тяжелую тему, потому что хотели показать настоящую правду о войне. Без глянца и приключений. Меня потрясает, как самые разные люди, оказавшись на войне, сплотились, как все они были готовы умереть за родину. И несмотря на весь кромешный ужас, в котором оказались, сумели победить. Мы попытались это передать.

Игорь Копылов, режиссер:

- Пришло время говорить о тех трагических событиях, когда мы были практически на самом дне войны. Такая трагедия сконцентрирована в одном коротком промежутке времени, в одном дне - чтобы мы могли скрупулезно, до атома рассмотреть, что переживали люди, находясь там. Во время съемок мы продвигались к подлинности путем репетиций. У нас было творческое счастье - прожить 40 съемочных дней так, как эти люди жили 4 года. Мороз, пар изо рта, обмороженные руки - все настоящее. Генератор не работал, а люди работали. Наш фильм - это не развлекательное кино. А то, что тема войны до сих пор волнует зрителей, что эта связь с поколением, которое практически ушло от нас, не стала пылью - означает, что происшедшее 75 лет назад до сих пор имеет для нас жизненно важное значение.

Сергей Рожков, актер:

- Я не представлял себе, как это было, до того момента, пока сам не столкнулся. Так сказать, на своей шкуре проверил: мороз под 30 градусов, оружие к рукам липнет. Сапоги с байковой портянкой. Ты не чувствуешь ног, пока не подойдешь к буржуйке. Чтобы разжечь ее, нужны сухие ветки. А полезешь за ветками - убьют. Когда ты все это поймешь, по-другому смотришь на мир. Сейчас мало таких фильмов. "Ржев" будут смотреть те, кто хочет больше узнать о той войне, о нашем народе.

Александр Горбатов, актер:

- Большинство людей в нашей стране не знают про Ржевскую битву, которая практически шла в параллель со Сталинградом. Про Сталинградскую битву мы знаем много, а про эту - нет. И про людей, которые воевали и погибали там. Я бы всем советовал посмотреть фильм "Ржев". Мы попытались сказать правду, и сложнее всего было хоть как-то приблизиться к пониманию того, через что прошли эти люди. И попытаться в себе это найти.