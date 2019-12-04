В Кремле решили не ввязываться в гонку вооружений с НАТО

В Москве обеспокоены новыми заявлениями НАТО об увеличении оборонных расходов. Это лишнее подтверждение сдерживающей и экспансионистской деятельности Альянса в отношении России. Но наша страна не будет ввязываться в гонку вооружений, при этом надежно обеспечит свою безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Комментируя слова генсека НАТО, что Альянс увеличит оборонные расходы, Песков отметил, что это подтверждает обеспокоенность Москвы.

"Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости трезво взглянуть на вопрос, что есть угроза для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что, главным образом, НАТО занимается сдерживающей и экспансионистской деятельностью в отношении нашей страны", - заметил представитель Кремля. "Это не может не вызывать обеспокоенность и последние заявления и решения лишний раз это подтверждают", - добавил он.

На вопрос о том, будет ли Россия отвечать тем же, Песков напомнил слова президента, что наша страна не будет ввязываться в гонку вооружений и увеличивать расходы, губительные для экономики. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва действует по-другому. "Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти этим путем", - заключил он.