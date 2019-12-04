В Кремле решили не ввязываться в гонку вооружений с НАТО

Комментируя слова генсека НАТО, что Альянс увеличит оборонные расходы, Песков отметил, что это подтверждает обеспокоенность Москвы.
"Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости трезво взглянуть на вопрос, что есть угроза для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что, главным образом, НАТО занимается сдерживающей и экспансионистской деятельностью в отношении нашей страны", - заметил представитель Кремля. "Это не может не вызывать обеспокоенность и последние заявления и решения лишний раз это подтверждают", - добавил он.
На вопрос о том, будет ли Россия отвечать тем же, Песков напомнил слова президента, что наша страна не будет ввязываться в гонку вооружений и увеличивать расходы, губительные для экономики. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва действует по-другому. "Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти этим путем", - заключил он.