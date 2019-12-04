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04.12.2019 13:40
Рубрика: Власть

В Кремле решили не ввязываться в гонку вооружений с НАТО

Текст: Кира Латухина
В Москве обеспокоены новыми заявлениями НАТО об увеличении оборонных расходов. Это лишнее подтверждение сдерживающей и экспансионистской деятельности Альянса в отношении России. Но наша страна не будет ввязываться в гонку вооружений, при этом надежно обеспечит свою безопасность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

Комментируя слова генсека НАТО, что Альянс увеличит оборонные расходы, Песков отметил, что это подтверждает обеспокоенность Москвы.

Фото: iStock
НАТО усилит свой военно-морской флот

"Несмотря на звучащие некоторые весьма прагматичные заявления о необходимости выстраивания отношений с Россией, о необходимости трезво взглянуть на вопрос, что есть угроза для НАТО и откуда она проистекает, мы видим, что, главным образом, НАТО занимается сдерживающей и экспансионистской деятельностью в отношении нашей страны", - заметил представитель Кремля. "Это не может не вызывать обеспокоенность и последние заявления и решения лишний раз это подтверждают", - добавил он.

Фото: Константин Завражин/ РГ
Путин назвал угрозой для безопасности страны приближение НАТО к границам РФ

На вопрос о том, будет ли Россия отвечать тем же, Песков напомнил слова президента, что наша страна не будет ввязываться в гонку вооружений и увеличивать расходы, губительные для экономики. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва действует по-другому. "Наша безопасность и паритет в плане стратегической стабильности на целый ряд лет перспективно гарантированы, Россия продолжает идти этим путем", - заключил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Россия и НАТО Россия и США
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